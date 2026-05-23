الرئيس السيسي: مصر شريك فاعل في تنمية أفريقيا.. واستضافة قمة الاتحاد الأفريقي 2026 فرصة لتعزيز التكامل القاري

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تمسك مصر الثابت بالحفاظ على وحدة وسلامة دول القارة الإفريقية ومؤسساتها الوطنية، باعتبار ذلك يمثل حجر الأساس لمواجهة التحديات المتشابكة التي تواجه القارة، فضلًا عن دوره في ترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار.

 

دعم مسيرة التنمية والبناء 

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، حيث شدد على أن مصر ستظل شريكًا فاعلًا في دعم مسيرة التنمية والبناء داخل الدول الإفريقية الشقيقة، من خلال تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات وتعزيز آفاق التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين.

التعاون المصري مع الدول الأفريقية

وأوضح الرئيس أن التعاون المصري مع الدول الأفريقية يقوم على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وبما يحقق أولويات واحتياجات شعوب ودول القارة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية.

 

استضافة قمة الاتحاد الأفريقي

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس ترحيب مصر باستضافة قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية الثامنة خلال شهر يونيو 2026، مؤكدًا أنها ستمثل فرصة مهمة للتشاور حول مسار التكامل الإقليمي في القارة، إلى جانب تعزيز جهود تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063.

تضافر الجهود الحكومية

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية تضافر الجهود الحكومية وقطاعات الأعمال الأفريقية لدفع مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقارة خلال المرحلة المقبلة.
 

مواصلة العمل المشترك

وفي ختام كلمته بمناسبة يوم أفريقيا، جدد الرئيس السيسي العهد على مواصلة العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دول القارة، بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا.


كما تقدم الرئيس بخالص التهنئة لشعوب القارة الأفريقية بهذه المناسبة، معربًا عن تمنياته لإفريقيا بدوام التقدم والرخاء والاستقرار.

