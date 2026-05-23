الرئيس السيسي: نؤكد ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار العابرة للحدود

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا،:"مصر تؤكد تمسكها الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة دول القارة الأفريقية".

وأوضح الرئيس السيسي: "مصر ستظل شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء في الدول الأفريقية".

وأكمل الرئيس السيسي:" مصر ترحب باستضافة قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية الثامنة خلال يونيو 2026".

وتابع السيسي: "نجدد العهد على مواصلة العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والتكامل بين دول القارة".