الرئيس السيسي يهنئ العاهل الأردني ورئيس جورجيا بمناسبة ذكرى الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس جورجيا ميخائيل كافالاشفيلي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جورجيا في القاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.