مدبولي لـ طالب ثانوي: "عمرك سمعت عن البورصة"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المدرسة اليابانية بمحمع بولاق الدكرور التعليمي بمحافظة الجيزة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، مدرسة الثانوية بنين بالمجمع نفسه ورافقه وزير التربية والتعليم وعدد من المسئولين.

وأجرى مدبولي ، حوار مع الطلاب متسألا عن المنصة الياباني وهل تواجههم أي مشكلات في البرمجة والاكواد أم لا ، ورد الطلاب أنهم تعلموا من المنصة البرمجة وأشياء أخرى أكثر.

وجلس مدبولي، بجوار أحد الطلاب على "ديسك" وناقشه في المنصة ومنهج المعاملات المالية والبورصة، موجها كلامه لطالب قائلا: "عمرك سمعت عن البورصة" ليرد الطالب : " طبعا فيها شراء أسهم ومكسب".