انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس عيد الأضحى

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية أجواءً معتدلة نسبيًا وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بالتزامن مع تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وامتداد كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، ما ساهم في تكاثر السحب ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وسط توقعات باستمرار هذه الأجواء المستقرة حتى فترة عيد الأضحى المبارك.

إنخفاض درجات الحرارة

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع تدفق كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ما يسهم في انخفاض درجات الحرارة وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على عدد من المناطق.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى المصرية، أن درجات الحرارة الحالية تقل عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام بنحو درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية.

وأضافت أن الطقس يسود نهارًا بشكل حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، في حين يستمر شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مؤكدة أن الأجواء تميل إلى البرودة نسبيًا خلال ساعات الليل، خاصة بالمناطق المفتوحة والمدن الجديدة والمحافظات الساحلية.

طقس عيد الأضحي

وأشارت إلى أن نشاط الرياح مستمر على معظم أنحاء الجمهورية، وهو ما يعزز الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، لافتة إلى استمرار هذه الأجواء المستقرة والمعتدلة حتى فترة عيد الأضحى المبارك، بما يشمل وقفة العيد وأول أيامه، مع توقعات باستمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الحالية.

تحذيرات عاجلة من الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا في الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل المناطق المتأثرة بالشبورة:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

مدن القناة

شمال الصعيد

وسط سيناء

الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية

وأكدت الهيئة أن الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة.

أمطار رعدية على عدة مناطق

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من:

السواحل الشمالية

شمال الوجه البحري

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على:

جنوب الوجه البحري

مدن القناة

القاهرة الكبرى

شمال الصعيد

وأكدت الهيئة أن الأمطار قد يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة.



