الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد سعد يحتفل بتخرج نجله: بقى راجل أقدر أعتمد عليه | صور

يارا أمين

احتفل الفنان أحمد سعد بتخرج نجله، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، ظهر خلاله في أجواء مليئة بالسعادة والفخر.

وعلّق أحمد سعد على الفيديو بكلمات مؤثرة، قائلًا: «عاش بطل قدر يكسر كل الحدود ويكون بجد راجل أقدر أعتمد عليه، الحمد لله ربنا كان الحارس في الأول وفي الآخر، الحمد لله أنا فرحان وفخور بيه».

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع الفيديو، موجهين التهنئة لنجله ومتمنين له مزيدًا من النجاح في حياته المقبلة

وأطلق النجم أحمد سعد، البرومو التشويقي للأغنية الأولى من الألبوم الفرفوش باسم "فلوس بابا" مع ديستانكت عبر موقع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تمهيدا لإطلاقها الأحد القادم.

الأغنية الجديدة مع ديستانكت تعد ديو الموسم، وتميزت بالإيقاع السريع والراقص لتناسب أجواء الألبوم الفرفوش ثاني ألبومات أحمد سعد هذا العام بعد الألبوم الحزين.

ويستعد أحمد سعد للانطلاق في جولة غنائية عالمية خلال الشهر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية ليقدم عدد من الحفلات الغنائية بعدد من الولايات المختلفة.

ألبوم أحمد سعد

من جهة أخرى، أطلق النجم أحمد سعد بوستر ألبومه الجديد، والثاني هذا العام ويحمل اسم "الألبوم الفرفوش"؛ تمهيدًا لإطلاقه خلال الأيام القادمة.

البوستر الجديد طُرح بتصميم يمزج الألوان المبهجة مع صورة لأحمد سعد بابتسامة مختلفة عن ألبومه السابق "الألبوم الحزين" الذي استخدم فيه اللون الأسود ليناسب الحالة.

ويضم الألبوم الجديد عددا من الأغنيات ذات الإيقاع السريع ليعطي أجواءً من البهجة والسعادة على غرار عدد من الأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا له خلال الفترة الأخيرة.

ومن المقرر أن يقوم النجم أحمد سعد بجولة غنائية ضخمة في عدد من الولايات الأمريكية خلال الأيام القليلة القادمة، ليقدم عدة حفلات ضخمة لجمهوره المصري والعربي.

