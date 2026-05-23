رئيس التحرير
طه جبريل
معتمد جمال يوجه الشكر لـ جون إدوارد وممدوح عباس

رباب الهواري

حرص معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، على توجيه الشكر إلى جون إدوارد، مؤكدًا دعمه الكبير له منذ توليه المهمة الفنية للفريق وحتى الوقت الحالي.

وقال معتمد جمال خلال ظهوره في برنامج “الكورة مع فايق”، إن جون إدوارد كان دائم المساندة له، مشيرًا إلى أنه وقف بجانبه منذ اليوم الأول له كمدرب للفريق الأبيض، وساعده على تخطي العديد من التحديات التي واجهت النادي خلال الفترة الماضية.

دعم إداري في الأوقات الصعبة

وأضاف المدير الفني للزمالك أن النادي مر بظروف صعبة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد توقف بعض الأمور داخل القلعة البيضاء، لكنه أكد أن الدعم الإداري كان حاضرًا بقوة من أجل الحفاظ على استقرار الفريق ومواصلة المنافسة على البطولات.

كما وجه معتمد جمال الشكر إلى ممدوح عباس، مشيدًا بالدور الذي يقوم به في دعم النادي، سواء على المستوى المعنوي أو الإداري، مؤكدًا أن الجميع داخل الزمالك يعمل من أجل مصلحة النادي وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية.

وحقق معتمد جمال إنجازًا تاريخيًا بعدما أصبح أول مدرب مصري يقود الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز منذ المدرب عصام بهيج، الذي حقق البطولة مع الفريق في موسم 1987-1988.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة معتمد جمال التدريبية، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي عاشها الفريق طوال الموسم، إلى جانب المنافسة القوية على لقب الدوري.

جماهير الزمالك تحتفي بالمدرب

وحظي معتمد جمال بإشادة واسعة من جماهير الزمالك بعد نجاحه في إعادة الفريق إلى منصات التتويج المحلية، حيث اعتبره الكثيرون أحد أبرز أسباب استقرار الفريق فنيًا خلال الموسم الحالي.

