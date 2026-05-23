أبناء الراحل محمد صبري: والدنا توقع تتويج الزمالك بالدوري قبل وفاته

استضاف كابتن محمد أبوالعلا مقدم برنامج زملكاوي أسرة الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق احتفالا بتتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري.

وقال أدم محمد صبري: "كنت سعيد بحب جماهير نادي الزمالك لوالدي ولمست ذلك في المدرجات ونحضر جميع لقاءات الزمالك خلال الفترة الماضية ونعشق النادي".

فيما أضاف أسر نجل الراحل: "نحضر مباريات الزمالك ونشجع طوال الـ 90 دقيقة ووالدي كان يعشق القلعة البيضاء".

وتابع علي نجل الراحل: "أحب لعبة الإسكواش ووالدي قال لي مارس اللعبة التي تريدها وأحب الزمالك وأشاهد جميع المباريات".

وأوضحت رولا نجلة الراحل: "جماهير الزمالك كانت تعشق والدي وعندكا كان يخسر الفريق الأبيض كان يدخل الغرفة ويجلس مع نفسه ويرفض الحديث مع أي شخص، ووالدي قال قبل وفاته أن جماهير الزمالك ستكرمه قبل وفاته".

وأضافت دينا نجلة الراحل: "والدي كان يحب كابتن معتمد جمال وكان حزين للغاية عندما تعرض لقطع في الرباط الصليبي عندما كان لاعبا ووالدي قال قبل وفاته أن الزمالك سيحصل على لقب الدوري".