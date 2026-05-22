محمد عواد: حمل درع الدوري شرف وإهداؤه لجماهير الزمالك لحظة لا تُنسى

في لحظة احتفال بعد التتويج، عبّر محمد عواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن سعادته الكبيرة بالفوز في واحدة من أهم مباريات مسيرته، مؤكدًا أن الفريق تحمل الضغوط من أجل إسعاد جماهير الزمالك وإعادة درع الدوري إلى مكانه الطبيعي.

وقال عواد إن ارتداءه شارة القيادة في هذه المباراة كان شرفًا كبيرًا له، مشيرًا إلى أن حمله لدرع الدوري وإهداءه للجماهير يمثل لحظة استثنائية في مسيرته الكروية.

واختتم رسالته بتوجيه التحية لجماهير الزمالك، مؤكدًا أن النادي وجماهيره يستحقون الفرحة دائمًا، معبرًا عن امتنانه لما تحقق في هذا الموسم.

وتحدث محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، عن كواليس عديدة تخص مشاركاته مع الزمالك، مؤكدًا أن الكثير من الانتقادات التي تعرض لها كانت بسبب اجتهادات مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود أي حقائق واضحة تدعمها.

وأوضح عواد أن مباراة بيراميدز في الموسم الماضي شهدت هجومًا كبيرًا عليه بعد الكرة التي اصطدمت بصدره وسكنت الشباك، مشيرًا إلى أن البعض اتهمه والزمالك بتسهيل المباراة، لكنه وصف تلك الاتهامات بأنها مجرد خيال من السوشيال ميديا لا يمت للحقيقة بصلة.

سر التصدي لركلة جزاء سيراميكا

وكشف حارس الزمالك تفاصيل تصديه لركلة جزاء أحمد بلحاج أمام سيراميكا، مؤكدًا أنه لم ينظر للاعب أثناء التنفيذ، بل اعتمد على دراسة دقيقة لجميع لاعبي المنافس قبل المباراة ومعرفة طريقة تسديد كل لاعب، وهو ما ساعده على التعامل مع الكرة بنجاح.

حقيقة الخلاف مع عبد الله السعيد

ونفى عواد تمامًا وجود أي أزمة مع عبد الله السعيد خلال مباراة اتحاد العاصمة، مؤكدًا أنه يكن احترامًا كبيرًا للاعب ولا يمكن أن يدخل معه في أي خلاف. وأضاف أن رغبته الدائمة في المشاركة ترجع إلى حاجة حارس المرمى للاستمرار في اللعب للحفاظ على حساسية المباريات.

وأشار إلى أن ابتعاده عن المباريات لفترة طويلة أثر على تعامله مع بعض الكرات، لكنه شدد على أن التوفيق يبقى في النهاية بيد الله.

إشادة بزملائه واختياراته للأفضل

وأكد عواد أن ما حققه الزمالك هذا الموسم يُعد إنجازًا كبيرًا في ظل الأزمات التي مر بها النادي، مثل إيقاف القيد وتأخر المستحقات والاعتماد على لاعبين شباب.

كما أشاد بزميله شيكو بانزا، موضحًا أنه لاعب يمتلك شخصية مختلفة ويحتاج إلى معاملة خاصة، وهو ما ساعده على الظهور بشكل مؤثر مع الفريق.

واختار أحمد الشناوي كأفضل حارس في الدوري المصري هذا الموسم، معتبرًا أنه كان يستحق التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم، كما وصف معتمد جمال بأنه أفضل مدرب مصري هذا الموسم بسبب الظروف الصعبة التي تحملها داخل النادي.

رسالة خاصة لأحمد عبد القادر

واختتم عواد تصريحاته بالتأكيد على أن خوان بيزيرا هو أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، كما يرى أن الثنائي مصطفى محمد وناصر منسي كانا يستحقان الانضمام لقائمة منتخب مصر في كأس العالم.

ووجه رسالة إلى أحمد عبد القادر قائلًا: “منتظرينه في الزمالك إن شاء الله”