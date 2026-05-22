محمد صلاح على رأس 7 لحظات لا تنسى من موسم الدوري الإنجليزي المثير

يختتم بعد غد الأحد موسم 2025 /2026 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث لا يزال الصراع قائما حتى المرحلة الأخيرة على التأهل للمسابقات القارية، وكذلك على النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

وأنهى آرسنال انتظاره الطويل للفوز بلقب المسابقة، لكن لم يتم بعد حسم مقاعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، بينما يكافح ويستهام يونايتد وتوتنهام هوتسبير للبقاء في البطولة.

وتضمن الموسم الحالي سبع لحظات لا تنسى من موسم 2025 / 2026 المثير.

(المدفعجية) ينهون انتظار 22 عاما للقب

نجا أرسنال من يوم أخير عصيب، واحتفل بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عاما مساء الثلاثاء الماضي، بعد تعادل أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي 1 / 1 مع مضيفه بورنموث، على ملعب (فيتاليتي) في المرحلة قبل الأخيرة للمسابقة.

وتسبب تعادل مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، مع إيفرتون ثم بورنموث، في تأخره بفارق أربع نقاط عن أرسنال قبل مباريات الأحد الأخيرة، ما أتاح لجماهير الفريق اللندني فرصة الاحتفال بتتويج فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2004.

داومان يصنع التاريخ

وأصبح ماكس داومان أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز في مارس الماضي عندما سجل هدفا في فوز أرسنال 2 / صفر على ضيفه إيفرتون، حيث كان عمره آنذاك 16 عاما و73 يوما.

وانطلق لاعب الوسط الشاب بمهارة من منتصف الملعب ليسدد الكرة في الشباك الخالية مسجلا الهدف الثاني لأرسنال، حيث كان داومان بالفعل أصغر لاعب يسجل مشاركته الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 15 عاما و235 يوما، وهو الآن أيضا أصغر لاعب يفوز باللقب.

ميلنر يحطم الرقم القياسي لعدد المباريات

على النقيض تماما، حطم جيمس ميلنر، لاعب برايتون المخضرم، الرقم القياسي لعدد المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير الماضي، وهو في الأربعين من عمره.

وشارك لاعب الوسط الإنجليزي الدولي السابق أساسيا في مباراته رقم 654 في الدوري الممتاز خلال فوز فريقه برايتون 2 / صفر على برينتفورد، متجاوزا بذلك الرقم القياسي السابق لجاريث باري، وذلك بعد مرور ما يقارب 24 عاما على أول ظهور له مع ليدز يونايتد عام 2002، حين كان ثاني أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز آنذاك، بعمر 16 عاما و309 أيام.

هل شهدنا أهم قرار لتقنية الفيديو المساعد في الدوري حتى الآن؟

اجتمع حكم الفيديو المساعد دارين إنجلاند وحكم المباراة كريس كافاناج ليقدما ما يمكن اعتباره أهم قرار لتقنية (فار) منذ تطبيقها عام 2019، وذلك خلال فوز أرسنال 1 / صفر على مضيفه ويستهام، في وقت سابق من هذا الشهر.

وظن كالوم ويلسون أنه سجل هدف التعادل لويستهام في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن تقنية الفيديو المساعد أعادت كافاناج إلى الشاشة، لتقرر أن حارس مرمى أرسنال ديفيد رايا تعرض لعرقلة من قبل لاعب ويستهام، بابلو.

وأدى هذا القرار المثير للجدل إلى توسيع أرسنال الفارق إلى خمس نقاط في الصدارة قبل مرحلتين من نهاية الموسم، بينما أصبح ويستهام بحاجة للفوز في المرحلة الأخيرة في انتظار خسارة توتنهام لتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

كاريك يدشن عودته لمانشستر يونايتد بفوز مدوٍ

قدم مايكل كاريك أداء مذهلا في أول مباراة له في فترته الثانية كمدرب مؤقت لمانشستر يونايتد، حيث وجه ضربة قوية لآمال مانشستر سيتي في المنافسة على اللقب بفوزه 2 / صفر على الفريق السماوي بملعب (أولد ترافورد).

وكان هذا الفوز بمثابة رسالة قوية لكاريك، الذي قلب خطة مدرب الفريق السابق البرتغالي روبن أموريم رأسا على عقب، وأوقف سلسلة هزائم يونايتد الذي لم حقق فوزا واحدا فقط في 6 مباريات بالدوري، بأسلوب مبهر.

وأزال انتصار مانشستر يونايتد الكآبة التي سادت ملعب أولد ترافورد، ومهد الطريق أمام الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر)، لينهي المسابقة في المركز الثالث، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ودفع النادي للتوصل لاتفاق مع كاريك ليصبح مدربا دائما.

صلاح يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

فجر النجم الدولي محمد صلاح مفاجأة من العيار الثقيل في ديسمبر الماضي بإعلانه أنه "تم التخلي عنه" وأنه لا تربطه أي علاقة بمدرب ليفربول، آرني سلوت.

وأدلى أحد أساطير ليفربول بتصريحه المثير للجدل في المنطقة المختلطة بملعب (إيلاند رود) عقب تعادل الفريق الأحمر 3 / 3 مع مضيفه ليدز، بعدما بقى على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية.

ويستعد (الفرعون المصري) للرحيل عن ملعب (أنفيلد) هذا الصيف، ولن يكمل عقده الذي ينتهي عام 2027.

هارفي بارنز يسجل اسمه في سجلات التاريخ

صنع هارفي بارنز تاريخا جديدا في يناير الماضي، حينما سجل هدف الفوز لنيوكاسل في انتصاره المثير 4 / 3 على ضيفه ليدز يونايتد، على ملعب (سانت جيمس بارك).

وجاء هدف بارنز في الدقيقة 101 و48 ثانية من عمر الشوط الثاني في المباراة، وفقا لبيانات شركة (أوبتا)، المورد الرسمي لبيانات البطولة، ليصبح صاحب أحدث هدف فائز مسجل في تاريخ البطولة العريقة.

وكان نيوكاسل متأخرا بنتيجة 1 / 3 في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن يسجل برونو جيماريش ركلة جزاء، ثم أشعل بارنز حماس جماهير الفريق بهدفه الحاسم.