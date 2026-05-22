قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وداعًا للملك .. محمد صلاح يطوي صفحة المجد مع ليفربول برسالة مؤثرة
6 يونيو أولى جلسات محاكمة مالك مدرسة هابي لاند بتهمة هتك عرض صغار بالمدرسة| خاص
الشروط والأوراق المطلوبة | خطوات تحديث بطاقة التموين 2026 إلكترونيًا .. وأسباب إيقافها
عشان بطولة الدوري .. طبيب أطفال يعلنها : الكشف مجاني لأي ابن أو بنت لابس تيشيرت الزمالك .. خاص
اعتقال 13 مستوطنا حاولوا أداء طقوس دينية داخل المسجد الأقصى
ما يحدث في يوم عرفة للحاج وغيره .. خطيب المسجد الحرام : 3 نفحات لا تعوض
ريال مدريد يعلن رحيل نجمه رسميا عن الفريق
محمد صلاح يفاجئ الجميع.. شرطان يقلبان قرار الرحيل من ليفربول
شيخ الأزهر ينعى الدكتور محمود خفاجي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر
رئيس حزب الغد: نعتز بالعلاقة التي تجمعنا بتنسيقية شباب الأحزاب
السعودية تعلن اكتمال وصول 2500 مستضاف ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج
3 أنواع للاستطاعة تحدد وجوب الحج .. وهذه حالات جواز الإنابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح على رأس 7 لحظات لا تنسى من موسم الدوري الإنجليزي المثير

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالحكيم أبو علم

 يختتم بعد غد الأحد موسم 2025 /2026 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث لا يزال الصراع قائما حتى المرحلة الأخيرة على التأهل للمسابقات القارية، وكذلك على النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

وأنهى آرسنال انتظاره الطويل للفوز بلقب المسابقة، لكن لم يتم بعد حسم مقاعد دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر، بينما يكافح ويستهام يونايتد وتوتنهام هوتسبير للبقاء في البطولة.

وتضمن الموسم الحالي سبع لحظات لا تنسى من موسم 2025 / 2026 المثير. 

(المدفعجية) ينهون انتظار 22 عاما للقب

نجا أرسنال من يوم أخير عصيب، واحتفل بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عاما مساء الثلاثاء الماضي، بعد تعادل أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي 1 / 1 مع مضيفه بورنموث، على ملعب (فيتاليتي) في المرحلة قبل الأخيرة للمسابقة.

وتسبب تعادل مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، مع إيفرتون ثم بورنموث، في تأخره بفارق أربع نقاط عن أرسنال قبل مباريات الأحد الأخيرة، ما أتاح لجماهير الفريق اللندني فرصة الاحتفال بتتويج فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ عام 2004.

داومان يصنع التاريخ

وأصبح ماكس داومان أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز في مارس الماضي عندما سجل هدفا في فوز أرسنال 2 / صفر على ضيفه إيفرتون، حيث كان عمره آنذاك 16 عاما و73 يوما.

وانطلق لاعب الوسط الشاب بمهارة من منتصف الملعب ليسدد الكرة في الشباك الخالية مسجلا الهدف الثاني لأرسنال، حيث كان داومان بالفعل أصغر لاعب يسجل مشاركته الأولى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعمر 15 عاما و235 يوما، وهو الآن أيضا أصغر لاعب يفوز باللقب.

ميلنر يحطم الرقم القياسي لعدد المباريات

على النقيض تماما، حطم جيمس ميلنر، لاعب برايتون المخضرم، الرقم القياسي لعدد المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير الماضي، وهو في الأربعين من عمره.

وشارك لاعب الوسط الإنجليزي الدولي السابق أساسيا في مباراته رقم 654 في الدوري الممتاز خلال فوز فريقه برايتون 2 / صفر على برينتفورد، متجاوزا بذلك الرقم القياسي السابق لجاريث باري، وذلك بعد مرور ما يقارب 24 عاما على أول ظهور له مع ليدز يونايتد عام 2002، حين كان ثاني أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز آنذاك، بعمر 16 عاما و309 أيام.

هل شهدنا أهم قرار لتقنية الفيديو المساعد في الدوري حتى الآن؟

اجتمع حكم الفيديو المساعد دارين إنجلاند وحكم المباراة كريس كافاناج ليقدما ما يمكن اعتباره أهم قرار لتقنية (فار) منذ تطبيقها عام 2019، وذلك خلال فوز أرسنال 1 / صفر على مضيفه ويستهام، في وقت سابق من هذا الشهر.

وظن كالوم ويلسون أنه سجل هدف التعادل لويستهام في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن تقنية الفيديو المساعد أعادت كافاناج إلى الشاشة، لتقرر أن حارس مرمى أرسنال ديفيد رايا تعرض لعرقلة من قبل لاعب ويستهام، بابلو.

وأدى هذا القرار المثير للجدل إلى توسيع أرسنال الفارق إلى خمس نقاط في الصدارة قبل مرحلتين من نهاية الموسم، بينما أصبح ويستهام بحاجة للفوز في المرحلة الأخيرة في انتظار خسارة توتنهام لتجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

كاريك يدشن عودته لمانشستر يونايتد بفوز مدوٍ

قدم مايكل كاريك أداء مذهلا في أول مباراة له في فترته الثانية كمدرب مؤقت لمانشستر يونايتد، حيث وجه ضربة قوية لآمال مانشستر سيتي في المنافسة على اللقب بفوزه 2 / صفر على الفريق السماوي بملعب (أولد ترافورد).

وكان هذا الفوز بمثابة رسالة قوية لكاريك، الذي قلب خطة مدرب الفريق السابق البرتغالي روبن أموريم رأسا على عقب، وأوقف سلسلة هزائم يونايتد الذي لم حقق فوزا واحدا فقط في 6 مباريات بالدوري، بأسلوب مبهر.

وأزال انتصار مانشستر يونايتد الكآبة التي سادت ملعب أولد ترافورد، ومهد الطريق أمام الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر)، لينهي المسابقة في المركز الثالث، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ودفع النادي للتوصل لاتفاق مع كاريك ليصبح مدربا دائما.

صلاح يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

فجر النجم الدولي محمد صلاح مفاجأة من العيار الثقيل في ديسمبر الماضي بإعلانه أنه "تم التخلي عنه" وأنه لا تربطه أي علاقة بمدرب ليفربول، آرني سلوت.

وأدلى أحد أساطير ليفربول بتصريحه المثير للجدل في المنطقة المختلطة بملعب (إيلاند رود) عقب تعادل الفريق الأحمر 3 / 3 مع مضيفه ليدز، بعدما بقى على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية.

ويستعد (الفرعون المصري) للرحيل عن ملعب (أنفيلد) هذا الصيف، ولن يكمل عقده الذي ينتهي عام 2027.

هارفي بارنز يسجل اسمه في سجلات التاريخ

صنع هارفي بارنز تاريخا جديدا في يناير الماضي، حينما سجل هدف الفوز لنيوكاسل في انتصاره المثير 4 / 3 على ضيفه ليدز يونايتد، على ملعب (سانت جيمس بارك).

وجاء هدف بارنز في الدقيقة 101 و48 ثانية من عمر الشوط الثاني في المباراة، وفقا لبيانات شركة (أوبتا)، المورد الرسمي لبيانات البطولة، ليصبح صاحب أحدث هدف فائز مسجل في تاريخ البطولة العريقة.

وكان نيوكاسل متأخرا بنتيجة 1 / 3 في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن يسجل برونو جيماريش ركلة جزاء، ثم أشعل بارنز حماس جماهير الفريق بهدفه الحاسم.

النادي الأهلي محمد صلاح ليفربول كرة قدم بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

الاهلي

الأهلي يعود إلى الكونفدرالية بعد غياب 11 عاما

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

عمر حافل بخدمة الإسلام .. وزير الأوقاف ينعى محمود خفاجي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

سفر المرأة للحج

هل يجوز سفر الزوجة للعمرة بدون محرم؟.. أمين الفتوى يجيب

أدعية يوم عرفة

أدعية يوم عرفة مكتوبة ومستجابة.. مفاتيح الجنان وجوامع الكلم

بالصور

النظام الغذائي الأمثل لمن يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم معا

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

متابعة حمل وفحص بالسونار.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 82 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد