البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة بـ 685.2 مليار جنيه.. تفاصيل

اعلن البنك المركزي المصري عن قبول طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما بقيمة بلغت 685.24 مليار جنيه.

بلغت جملة الطلبات المقبولة لعطاءات الخزانة المطروحة في مزاد أدوات دين لصالح وزارة المالية نحو 1729 طلبا مقبولا من المستثمرين.

تفاصيل الطرح

وبلغ إجمالي الطلبات المقبولة لشراء أجل 364 يوما نحو 703 طلبًا بقيمة 659.75 مليار جنيه .

وصل متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 24.473% وأعلي سعر بنسبة 24.5% وأقل سعر بنسبة 22%.

بينما بلغت الطلبات المقبولة من المستثمرين لشراء أجل 182 يوما لنحو 1026 طلبا بقيمة 25.273 مليار جنيه.

بلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة للطرح 25.073% وأقل سعر بنسبة 24% و أعلي سعر بنسبة 25.241%.ر