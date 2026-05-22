عبدالله السعيد : موسم كامل مليء بالتعب والمعارك الصامتة

نشر عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة مؤثرة عقب نهاية الموسم، تحدث خلالها عن حجم المعاناة والتحديات التي واجهها الفريق حتى التتويج باللقب.

وقال عبدالله السعيد:“موسم كامل مليء بالتعب، والضغوطات، والتضحيات، والمعارك الصامتة… لكن الأبطال يُصنعون في اللحظات التي لا يراها أحد.

قاتلنا كل يوم، وتجاوزنا كل الصعوبات، ولم نتوقف أبدًا عن الإيمان. واليوم تحوّل كل هذا التعب إلى مجد.

هذا اللقب يعني لي أكثر مما يمكن للكلمات أن تصفه.

وإلى جماهيرنا العظيمة… شكرًا على كل لحظة، وكل صوت، وكل دعم، وعلى ثقتكم بنا حتى النهاية.

هذا اللقب لكم أيضًا.”.

بدأ نادي الزمالك في اتخاذ حزمة من الإجراءات الإدارية والفنية استعدادًا للموسم الجديد، ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب أوراق الفريق وتجهيزه للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا في أعقاب تتويج الزمالك بلقب الدوري الممتاز.

وقرر معتمد جمال منح لاعبي الزمالك راحة سلبية لمدة 40 يومًا بعد التتويج باللقب، قبل العودة إلى الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.

وفي السياق الإداري، تستعد إدارة الكرة بالنادي بقيادة جون إدوارد لتقديم تصور كامل عن فريق الكرة خلال الأيام المقبلة، يشمل ملف الراحلين والصفقات الجديدة، بالإضافة إلى حسم مصير الجهاز الفني للفريق.

وتشهد الفترة الحالية اجتماعات مستمرة داخل النادي لبحث سبل توفير السيولة المالية اللازمة لتسوية مستحقات اللاعبين والديون القائمة، حيث عقدت لجنة الاستثمار برئاسة عمرو الجنايني اجتماعًا أوليًا لوضع رؤية مالية متكاملة لهذا الملف.

عقد رعاية ضخم في الزمالك

وفي إطار خطط الدعم المالي، يستهدف مجلس إدارة الزمالك إبرام عقد رعاية ضخم خلال الموسم الجديد، تصل قيمته إلى 800 مليون جنيه، مستفيدًا من التتويج بالدوري والمشاركة المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر عقد اجتماع قريب مع الرئيس الشرفي للنادي ممدوح عباس، لمناقشة الاحتياجات المالية للفريق وخطة إعداد فريق قوي قادر على المنافسة في الموسم المقبل.

وفي خطوة داعمة، أعلن القائمون على تطبيق نادي الزمالك التنازل عن كامل حقوقهم المالية لصالح النادي، بهدف توفير سيولة مالية تساعد في حل أزمة إيقاف القيد ودعم الاستقرار داخل الفريق.