قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالجلابية.. محمد رمضان يصل إلى بغداد لحضور عرض فيلم أسد | صور
عضو الحزب الديمقراطي: خسارة المرشح توماس ماسي في ولاية كنتاكي ضربة لمعارضي ترامب
رسوب العشرات من طلاب أولى و2 ثانوي في مدرسة فنية تجارية بالبحيرة.. مستندات
رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. 3260 وظيفة بمحطة الضبعة النووية ومدينتي 6 أكتوبر والعبور
ترامب: لن أذهب إلى حفل زفاف ابني غدا
هل وفاة الشخص يوم الجمعة يكون من حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
Forum.. تطبيق جديد من ميتا للمجموعات والمنتديات
عملاق إسباني يتحرك لضم محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول.. ما القصة؟
عبدالله السعيد : موسم كامل مليء بالتعب والمعارك الصامتة
اكتشف علاقة لية الخروف بمرض السرطان
اتهامات باعتداءات جنسية وتعذيب لناشطي “أسطول الحرية” بالسجون الإسرائيلية
حقق أرقاما تاريخية جديدة.. الونش: مسيرتي الممتدة مع الزمالك والمنتخب شرف ما بعده شرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالله السعيد : موسم كامل مليء بالتعب والمعارك الصامتة

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
باسنتي ناجي

نشر عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة مؤثرة عقب نهاية الموسم، تحدث خلالها عن حجم المعاناة والتحديات التي واجهها الفريق حتى التتويج باللقب.

الزمالك

وقال عبدالله السعيد:“موسم كامل مليء بالتعب، والضغوطات، والتضحيات، والمعارك الصامتة… لكن الأبطال يُصنعون في اللحظات التي لا يراها أحد.

قاتلنا كل يوم، وتجاوزنا كل الصعوبات، ولم نتوقف أبدًا عن الإيمان. واليوم تحوّل كل هذا التعب إلى مجد.

هذا اللقب يعني لي أكثر مما يمكن للكلمات أن تصفه.

وإلى جماهيرنا العظيمة… شكرًا على كل لحظة، وكل صوت، وكل دعم، وعلى ثقتكم بنا حتى النهاية. 

هذا اللقب لكم أيضًا.”.

 بدأ نادي الزمالك في اتخاذ حزمة من الإجراءات الإدارية والفنية استعدادًا للموسم الجديد، ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب أوراق الفريق وتجهيزه للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا في أعقاب تتويج الزمالك  بلقب الدوري الممتاز.

وقرر معتمد جمال منح لاعبي الزمالك راحة سلبية لمدة 40 يومًا بعد التتويج باللقب، قبل العودة إلى الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد.

وفي السياق الإداري، تستعد إدارة الكرة بالنادي بقيادة جون إدوارد لتقديم تصور كامل عن فريق الكرة خلال الأيام المقبلة، يشمل ملف الراحلين والصفقات الجديدة، بالإضافة إلى حسم مصير الجهاز الفني للفريق.

وتشهد الفترة الحالية اجتماعات مستمرة داخل النادي لبحث سبل توفير السيولة المالية اللازمة لتسوية مستحقات اللاعبين والديون القائمة، حيث عقدت لجنة الاستثمار برئاسة عمرو الجنايني اجتماعًا أوليًا لوضع رؤية مالية متكاملة لهذا الملف.

عقد رعاية ضخم في الزمالك

وفي إطار خطط الدعم المالي، يستهدف مجلس إدارة الزمالك إبرام عقد رعاية ضخم خلال الموسم الجديد، تصل قيمته إلى  800 مليون جنيه، مستفيدًا من التتويج بالدوري والمشاركة المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر عقد اجتماع قريب مع الرئيس الشرفي للنادي ممدوح عباس، لمناقشة الاحتياجات المالية للفريق وخطة إعداد فريق قوي قادر على المنافسة في الموسم المقبل.

وفي خطوة داعمة، أعلن القائمون على تطبيق نادي الزمالك التنازل عن كامل حقوقهم المالية لصالح النادي، بهدف توفير سيولة مالية تساعد في حل أزمة إيقاف القيد ودعم الاستقرار داخل الفريق.

عبدالله السعيد الزمالك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

فيات باندا 2028

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف

عمر حافل بخدمة الإسلام .. وزير الأوقاف ينعى محمود خفاجي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر

سفر المرأة للحج

هل يجوز سفر الزوجة للعمرة بدون محرم؟.. أمين الفتوى يجيب

أدعية يوم عرفة

أدعية يوم عرفة مكتوبة ومستجابة.. مفاتيح الجنان وجوامع الكلم

بالصور

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد بقرية ميت ركاب بالزقازيق

مسجد
مسجد
مسجد

أسباب ارتفاع الكوليسترول مضاعفاته الخطيرة.. وأفضل طرق علاجه

متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟

النظام الغذائي الأمثل لمن يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم معا

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد