أرتيتا بعد تتويج آرسنال بالدوري الإنجليزي: تخيلت رفع الكأس منذ شهور.. وهدفنا دوري الأبطال

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، أنه كان يتخيل لحظة تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عدة أشهر، بعدما نجح “الجانرز” في إنهاء صيام استمر 22 عامًا عن لقب البريميرليج.

جاء حسم اللقب رسميًا عقب تعثر مانشستر سيتي بالتعادل أمام بورنموث بنتيجة 1-1، ليشتعل ملعب الإمارات ومحيطه باحتفالات جماهيرية ضخمة بعد سنوات من الاقتراب دون تتويج.

كنت أرى نفسي أرفع الكأس

وفي تصريحات لشبكة سكاي سبورتس، أكد أرتيتا أنه عاش هذه اللحظة ذهنيًا قبل حدوثها، قائلاً: "لقد تخيلت الفوز باللقب مرات كثيرة، لكن هذه المرة كان الشعور مختلفًا".

وأضاف: "قمت بالكثير من التمارين الذهنية والتخيل البصري خلال الأشهر الأخيرة، وكنت قادرًا على إغلاق عيني ورؤية نفسي أرفع الكأس".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن هذا الإيمان الداخلي كان ضروريًا لنقل الثقة والطاقة إلى اللاعبين، موضحًا أن شعوره الحقيقي بإمكانية التتويج بدأ خلال شهري مارس وأبريل، عندما دخل الفريق المراحل الحاسمة من الموسم.

احتفالات جنونية في لندن

وشهدت ليلة التتويج احتفالات صاخبة من لاعبي آرسنال والجهاز الفني والجماهير، سواء داخل مقر التدريبات أو في محيط ملعب الإمارات، حيث احتشد الآلاف حتى الساعات الأولى من الصباح.

وظهر عدد من نجوم الفريق في الاحتفالات، أبرزهم ديكلان رايس وبوكايو ساكا ويوريان تيمبر وإيبريتشي إيزي.

وعلق أرتيتا على هذه الأجواء قائلاً: "كنت أحلم بهذه اللحظة منذ سنوات، لكن الواقع كان أجمل بكثير مما تخيلت".

الطموح يتحول إلى دوري الأبطال

ورغم فرحة التتويج المحلي، أكد أرتيتا أن تركيز الفريق تحول سريعًا نحو نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقب أمام باريس سان جيرمان في العاصمة المجرية بودابست.

وقال المدرب الإسباني: "لقد رفعنا سقف طموحاتنا، والآن نريد الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "الطاقة داخل الفريق لا تصدق، الجميع يشعر بالفخر والطموح في الوقت نفسه، ومع الرحلة التي قدمناها في البطولة هذا الموسم، يجب أن نثق في قدرتنا على تحقيق اللقب".

ويخوض آرسنال النهائي الأوروبي بعد مشوار قوي دون أي خسارة خلال 14 مباراة، في محاولة لكتابة فصل جديد من التاريخ تحت قيادة أرتيتا.