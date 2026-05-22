الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كيف تتخلص منه؟.. أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع

أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع وكيف تتخلص منه
أسباب غير متوقعة لحدوث الصداع وكيف تتخلص منه
آية التيجي

يعاني كثيرون من الصداع بشكل متكرر، سواء بسبب التوتر أو الجفاف أو قلة النوم، لكن الخبراء يؤكدون أن بعض الخطوات البسيطة قد تساعد في تخفيف الألم سريعًا دون الحاجة إلى أدوية قوية.

طرق فعالة للتخلص من ألم الرأس سريعًا في المنزل

وذكر موقع webmd الطبي طرقا فعالة ومختلفة لعلاج الصداع المتكرر، والناتج عن قلة النوم أو الجفاف أو التوتر، وتشمل:

ـ كمادات باردة لعلاج الصداع النصفي:
ينصح الأطباء بوضع كمادات باردة أو كيس ثلج ملفوف بمنشفة على الجبهة لمدة 15 دقيقة، خاصة في حالات الصداع النصفي، حيث تساعد البرودة في تقليل الالتهاب وتخفيف الألم.

ـ الكمادات الساخنة تخفف صداع التوتر:
إذا كان الصداع ناتجًا عن التوتر أو شد العضلات، فقد تساعد الكمادات الدافئة أو الاستحمام بالماء الساخن في إرخاء عضلات الرقبة والرأس وتقليل حدة الألم.

ـ الجفاف قد يكون السبب الخفي:
قلة شرب المياه من أبرز أسباب الصداع، لأن الجفاف يؤدي إلى انكماش الأنسجة المحيطة بالمخ، ما يضغط على الأعصاب ويسبب الألم. لذلك يُنصح بشرب كميات كافية من الماء أو المشروبات الغنية بالإلكتروليتات.

ـ لا تتجاهل وجبة الطعام:
تفويت الوجبات أو الصيام لفترات طويلة قد يؤدي إلى انخفاض السكر في الدم وحدوث الصداع، لذا يفضل تناول وجبات خفيفة متوازنة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات الصحية.

ـ الكافيين قد يساعد.. لكن بحذر:
القهوة أو الشاي قد يخففان الصداع في بدايته، كما يساعد الكافيين بعض المسكنات على العمل بشكل أسرع، لكن الإفراط فيه قد يسبب “صداع الانسحاب”.

ـ التدليك والاسترخاء يقللان الألم:
تدليك الجبهة والرقبة والصدغين لبضع دقائق قد يخفف صداع التوتر، كما تساعد تمارين التنفس العميق والتأمل واليوجا في تقليل التوتر المرتبط بالصداع.

ـ النوم الجيد يحمي من الصداع:
قلة النوم أو اضطراباته من الأسباب الشائعة للصداع، لذلك ينصح بالحصول على عدد ساعات نوم كافٍ يوميًا، مع تجنب السهر المتكرر.

ـ الزنجبيل والمكملات الغذائية:
وأشارت دراسات إلى أن الزنجبيل قد يساعد في تقليل ألم الصداع النصفي، كما يمكن لبعض المكملات مثل المغنيسيوم وفيتامين B2 وCoQ10 أن تقلل تكرار نوبات الصداع.

أطعمة ومشروبات قد تحفز الصداع

وهناك بعض المحفزات الشائعة للصداع النصفي مثل:
الشيكولاتة
الجبن المعتق
اللحوم المصنعة
الكافيين الزائد
الكحول
الروائح القوية
التغيرات الجوية

وينصح الأطباء بتسجيل يوميات الطعام والأنشطة لمعرفة المحفزات الخاصة بكل شخص.

متى يصبح الصداع خطرًا؟

ويجب طلب الرعاية الطبية فورًا إذا كان الصداع:
ـ شديدًا ومفاجئًا
ـ مصحوبًا بدوخة أو اضطراب بالكلام
ـ حدث بعد إصابة في الرأس
ـ لا يتحسن رغم تناول المسكنات

بالصور

