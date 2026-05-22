وزير البترول يجري زيارة مفاجئة لمنطقة مسطرد لمتابعة جاهزية إمدادات الوقود قبل عيد الأضحى وفصل الصيف

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، زيارة مفاجئة إلى منطقة مسطرد البترولية، لمتابعة جاهزية منظومة إنتاج وتداول وشحن المنتجات البترولية، في إطار استعدادات قطاع البترول لتأمين احتياجات السوق المحلي خلال عيد الأضحى المبارك وفصل الصيف، وما يشهده من زيادة موسمية في معدلات استهلاك الوقود.

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس وائل رزق، نائب رئيس الهيئة للتكرير والتصنيع.

الحفاظ على الجاهزية الكاملة لمنظومة الإمداد

وخلال اجتماع عقده الوزير مع قيادات شركتي القاهرة لتكرير البترول وأنابيب البترول، شدد على ضرورة الحفاظ على الجاهزية الكاملة لمنظومة الإمداد، وضمان توافر المنتجات البترولية بالكميات المطلوبة، وفق أعلى معايير الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

وأكد الوزير أهمية التنسيق المستمر بين الشركات، من خلال عقد اجتماعات متابعة صباحية ومسائية بين قيادات شركتي القاهرة لتكرير البترول وأنابيب البترول، مع التواصل الدائم مع نواب رئيس الهيئة المختصين، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات وتنفيذ الإجراءات المطلوبة بكفاءة وفورية.

كما وجه الوزير بضرورة التواجد الميداني المستمر للقيادات والمديرين على مدار الساعة، والمتابعة الدقيقة لمعدلات الأداء والتشغيل، مع استمرار تواجد رؤساء الشركات والمسؤولين خلال أيام عيد الأضحى، لمتابعة انتظام وصول المنتجات البترولية للمواطنين بالكميات المناسبة والجودة المطلوبة في مختلف أنحاء الجمهورية.