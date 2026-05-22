تعزيز التمكين الإقتصادى للمرأة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة بأسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود وأنشطة فرع المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة هدى مصطفى ، لدعم التمكين الإقتصادى للسيدات والفتيات من خلال التدريب على الحرف والمنتجات اليدوية، خاصة داخل القرى المستهدفة بالمبادرات التنموية فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى البشر.

التوجيهات التنفيذية تهدف إلى استمرار تنفيذ البرامج التدريبية والحرفية لرفع مهارات السيدات والفتيات ، وتوسيع نطاق التدريب بالمشاغل الإنتاجية لدعم فرص التمكين والعمل الحر.

الأنشطة المنفذة

تم استكمال عدد 14 تدريب إنتاجى شملت 8 تدريبات بمشغل البصالى على الخوص والعرجون والتطريز ، و6 تدريبات بمشغل الصحة بمدينة كوم أمبو على الجلد والخياطة والخيامية.

جهود متنوعة

نطاق التنفيذ

بلغ عدد المستفيدات 210 متدربات بالمشغلين ، بواقع 120 متدربة بمشغل البصالى ، و 90 متدربة بمشغل الصحة بكوم أمبو.

الأهداف الإستراتيجية

تنمية المهارات الحرفية والإنتاجية للسيدات والفتيات، وتعزيز التمكين الإقتصادى ودعم فرص العمل الحر ، والحفاظ على الحرف التراثية وتنمية الصناعات اليدوية ، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الإستقلال الإقتصادى للمرأة ، والإسهام فى دعم المرأة الأسوانية وتأهيلها للمشاركة الفاعلة فى التنمية الإقتصادية والمجتمعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة.