البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

تعكف الهيئة القومية للبريد حالياً على وضع اللمسات النهائية لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد، يتيح للمواطنين حزمة متكاملة من الخدمات المالية والحكومية بكل سهولة ويسر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة للتوسع في الخدمات الرقمية المتطورة، بما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

وبحسب مصادر بقطاع الاتصالات، فإن الهيئة القومية للبريد تواصل حاليًا أعمال التطوير والتجهيز الخاصة بالتطبيق تمهيدًا لإطلاقه، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة أكثر كفاءة وسرعة.