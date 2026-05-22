لقب مستحق.. ميدو يهنىء النصر بالتتويج بالدوري السعودي

حسم فريق النصر لقب الدوري السعودي للمحترفين عقب الفوز على فريق ضمك بنتيجة 4-1، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين

وكتب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عبر إكس: "‏الف مبروك لنادي ⁧‫النصر‬⁩ وجماهيره الفوز بلقب الدوري السعودي‬⁩، دوري روشن السعودية‬⁩ لقب مستحق تحت قيادة مدرب عبقري چيسوس‬⁩".

وسجل أهداف النصر ساديو ماني وكومان ورونالدو هدفين في الدقائق 34 و52 و63 و81 من انطلاق اللقاء.

انهمرت دموع البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مواجهة فريق النصر وضمك في ختام منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد تسجيله هدفين ليقرب فريقه من حسم اللقب.

