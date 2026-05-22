وزير الخارجية الأمريكي: إيران تحاول إقناع سلطنة عمان بفرض رسوم للعبور من مضيق هرمز

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة أن إيران تحاول إقناع سلطنة عمان، بتطبيق نظام فرض رسوم للعبور من مضيق هرمز.

عبور مضيق هرمز

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي خلال كلمته أمام اجتماع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في مدينة هيلسينغبورغ جنوب السويد، أن إيران تخطط لإنشاء نظام رسوم عبور في مضيق هرمز، وإنها "تحاول إقناع عُمان" بالانضمام إليها "في هذا النظام في ممر مائي دولي".

وأشار روبيو إلى أنه : "لا يوجد بلد في العالم يقبل بذلك. لا أعرف بلداً واحداً في العالم يؤيده، باستثناء إيران، ولكن لا يوجد بلد في العالم يقبله"، مؤكدا أن فرض رسوم عبور "أمر مستحيل"، وأنه لا يريد المبالغة في الحديث عن أي تقدم في المحادثات.

وأكد أن المحادثات مع إيران أحرزت "تقدماً طفيفاً"، ودعا جميع الدول إلى رفض خطط طهران لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز.

وقال روبيو، إلى جانب الأمين العام لحلف الناتو مارك روته: "لقد تحقق بعض التقدم الطفيف، لا أريد المبالغة، ولكن كان هناك بعض التحرك، وهذا أمر جيد".

وأضاف: "تبقى المبادئ الأساسية كما هي. لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً، هذا أمر مستحيل".