رياضة

100 ألف للدوري.. رسوم مشاركة الأندية في بطولات الرجال والسيدات والكأس

القسم الرياضي

أعلن اتحاد الكرة عن رسوم مشاركة الأندية في بطولات الرجال لكرة القدم والكرة النسائية غضافة إلي كأس مصر وقطاعات الناشئين ومختلف المراحل السنية.

وحدد اتحاد الكرة في بطولات الرجال رسوم المشاركة بواقع 100,000 جنيه لأندية القسم الأول، و20,000 جنيه لأندية القسم الثاني (أ)، و15,000 جنيه للقسم الثاني (ب)، و10,000 جنيه للقسم الثالث، و5,000 جنيه للقسم الرابع، بينما تقرر فرض رسم قدره 5,000 جنيه لأندية كرة الصالات.

كما حدد رسوم الكرة النسائية، بواقع 10,000 جنيه لأندية القسم الأول، و5,000 جنيه لأندية القسم الثاني، و3,000 جنيه لأندية القسم الثالث، كما حدد الاتحاد رسوم المشاركة في مسابقة كأس مصر بمبلغ 250,000 جنيه لأندية القسم الأول، و100,000 جنيه لبقية الأندية المشاركة.

وتم أيضا تحديد رسوم المشاركة في قطاعات الناشئين والشباب بواقع 5,000 جنيه لكل مسابقة لأندية القسمين الأول والثاني، و3,000 جنيه لكل مسابقة لأندية القسم الثاني.

بينما تم تحديد رسم قدره 2,000 جنيه لكل مسابقة لأندية القسمين الثالث والرابع ومسابقات الشباب

بطولات الرجال

القسم الأول: 100,000 جنيه.

القسم الثاني (أ): 20,000 جنيه.

القسم الثاني (ب): 15,000 جنيه.

القسم الثالث: 10,000 جنيه.

القسم الرابع: 5,000 جنيه.

كرة الصالات: 5,000 جنيه.

مسابقات السيدات

القسم الأول: 10,000 جنيه.

القسم الثاني: 5,000 جنيه.

القسم الثالث: 3,000 جنيه.

رسوم كأس مصر

أندية القسم الأول: 250,000 جنيه.

باقي الأندية: 100,000 جنيه.

مسابقات الناشئين والشباب

القسمين الأول والثاني: 5,000 جنيه لكل مسابقة.

القسم الثاني: 3,000 جنيه لكل مسابقة.

القسمين الثالث والرابع والشباب: 2,000 جنيه لكل مسابقة.

