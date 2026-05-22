مات وهو بيترافع.. وفاة محامي بالإسكندرية داخل محكمة الدخيلة

خيّم الحزن على أهالي محافظة الإسكندرية عقب وفاة المحامي مصطفى غباشي أثناء تأدية عمله داخل محكمة الدخيلة غرب المحافظة، خلال مرافعته في إحدى القضايا المنظورة أمام المحكمة.

تفاصيل الوفاة

وذكرت نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، أن الفقيد تعرض لوعكة مفاجئة أثناء قيامه بمهام عمله وتقديم مرافعته في جنحة تتبع دائرة العامرية داخل المحكمة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في مشهد مؤثر أثار حالة من الحزن بين زملائه والمتواجدين بالمحكمة.

وأكدت نقابة المحامين بالإسكندرية أنها تتابع الموقف عن كثب، وتستعد لإصدار بيان نعي رسمي للفقيد، إلى جانب إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالواقعة.

تواصل مستمر مع أسرة الفقيد

كما أوضحت النقابة أنها على تواصل مستمر مع أسرة الفقيد لتقديم الدعم اللازم، ومتابعة كافة الترتيبات الخاصة بالحادث.

ونعى عدد كبير من المحامين وزملاء المهنة الراحل، مشيدين بسيرته المهنية وأخلاقه الطيبة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.