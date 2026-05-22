خرجت بكفالة.. ضبط صاحبة واقعة "امشي انت مش راجـ ل" لقيادتها سيارة عكس الاتجاه بالمحلة

أصدرت نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم قرارا باخلاء سبيل سيدة في نهاية العقد الرابع من عمرها لقيادتها سيارة عكس سير الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه .

قرار إخلاء سبيل بكفالة 5 آلاف جنيه

وكان ضباط مباحث مرور المحلة تمكنوا من إلقاء القبض على سيدة لقيادتها سيارة ملاكي عكس سير الاتجاه أمام مطعم توما عقب اعتراض شاب وتوثيقه لحظات تعريض حياة المواطنين لخطر الموت وسبها له بعبارات ""امشي يا حيوان انت مش راجل" .

تفاصيل الواقعة

وكان شارع البحر الرئيسي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهد واقعة تراشق ألفاظ بين رجل وسيدة عقب قيادتها سيارة ملاكي عكس الاتجاه المعاكس لخط السير مما دفع الأخيرة لسبه بعبارات "امشي يا حيوان انت مش راجل ده بيتنا" .

جهود أمنية

وكثف ضباط مباحث قسم أول شرطة المحلة بالتنسيق مع ضباط مباحث المرور من جهودهم لتحديد هوية قائدة السيارة لضبطها وعرضها على جهات التحقيق.

تعدٍ على شاب

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو واقعة تطاول السيدة وتعديها علي أحد الشباب باللفظ المسيء.

ردع قانوني

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا الجهات المعنية بتطبيق عدالة القانون وتطبيق لوائح المرور الرادعة .