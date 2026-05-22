قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مات وهو بيترافع.. وفاة محامي بالإسكندرية داخل محكمة الدخيلة
مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
100 ألف للدوري.. رسوم مشاركة الأندية في بطولات الرجال والسيدات والكأس
براتب 13500جنيه.. وظائف خالية في مصانع والكهرباء
القنصل المصري بجدة لـ أش أ : جاهزون لخدمة الحجاج ونشيد بالتسهيلات السعودية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين
سعر الدولار الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي
بعد تثبيت الفائدة.. ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
الداخلية تكشف حقيقة إجبار طفل على مغادرة منزله بسبب زوجة والدة في الخانكة
الزمالك يتصدر سجل الأبطال.. 8 أندية حسمت اللقب في دوريات العالم
وزير الخارجية الأمريكي: إيران تحاول إقناع سلطنة عمان بفرض رسوم للعبور من مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد ميداني ورسائل سياسية متبادلة في جنوب لبنان.. ومخاوف من انهيار الهدنة

لبنان
لبنان
رحمة سمير

قال الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله نعمة، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز من بيروت، إن التطورات الأخيرة في جنوب لبنان تشير إلى أن الهدنة المعلنة “لا تُطبق فعليًا على الأرض”، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بوتيرة يومية.

اشتباك بين الواقع الميداني والاتفاقات السياسية

أوضح “نعمة” خلال مداخلة علي إكسترا نيوز، أن ما تم التوصل إليه من تفاوض في واشنطن وامتداد للهدنة لأسابيع إضافية لم ينعكس ميدانيًا، مشيرًا إلى أن القصف الإسرائيلي لا يزال مستمرًا في مناطق الجنوب والنبطية، ما يجعل الهدنة – بحسب وصفه – “غير مكتملة أو منقوصة التطبيق”.

وأضاف أن الاستثناءات الجغرافية للهدنة خلقت واقعًا معقدًا، حيث تشمل مناطق دون أخرى، ما يضعف من فعاليتها على الأرض.

اتهامات بغطاء سياسي غير مباشر

وأشار الباحث السياسي إلى أن الرعاية الأمريكية للمفاوضات لم تنجح في كبح التصعيد، معتبرًا أن ما يجري قد يعكس “منح إسرائيل مساحة تحرك إضافية” في الجنوب اللبناني خلال فترة التهدئة.

كما لفت إلى أن بعض المناطق المدنية تتعرض للاستهداف رغم عدم ارتباطها المباشر بالمواجهات، ما يزيد من حدة التوتر الداخلي.

العقوبات الأمريكية ورسائل ضغط سياسي

وتطرق إلى قرارات العقوبات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ضد شخصيات مرتبطة بـحزب الله، معتبرًا أنها جزء من ضغوط سياسية متزامنة مع التصعيد الميداني، وتستهدف التأثير على التوازنات الداخلية اللبنانية.

انقسام داخلي ومخاوف من توسع الأزمة

وأكد نعمة أن التطورات الحالية تعمّق الانقسام داخل لبنان، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية في الجنوب، ما يضع البلاد أمام تحديات سياسية وأمنية متزايدة.

وشدد على أن الأولوية، من وجهة نظره، يجب أن تكون الحفاظ على الوحدة الداخلية ومنع انزلاق الأوضاع نحو تصعيد أوسع.

مستقبل غير مستقر

واختتم بالإشارة إلى أن المسارات الدبلوماسية الجارية، بما فيها الاجتماعات المرتقبة بين أطراف دولية، قد لا تكون كافية لوقف التصعيد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل وملزم على الأرض.

لبنان انهيار الهدنة جنوب لبنان سياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. هبوط أسعار الدواجن لأقل من 60 جنيها |ومفاجأة فى ثمن البانيه

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

معلمة كفر الشيخ

حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة

أنيس بوجلبان

اتحاد الكرة يصدم أنيس بوجلبان قبل بدء مهمته في الأهلي

صورة ارشيفية

47 حالة اختناق.. تحذيرات عبر مكبرات الصوت بعد تسرب غاز الكلور بمحطة مياه في الإسماعيلية

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ40 جنيهًا .. مفاجأة من نقيب الفلاحين بشأن أسعار الطماطم

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف 10 آلاف جنيه لـ 42 ألف مستحق قبل عيد الأضحى

جماهير الاهلي

3 ملايين دولار.. فرج عامر يزف خبرًا سارا لجماهير الأهلي قبل انطلاق كأس العالم

ترشيحاتنا

أرخص تابلت في مصر.. سعره 3000 جنيه

أرخص تابلت في مصر.. السعر والمواصفات

أرخص دولة يمكنك شراء iphone 17 Pro Max .. هل تعرفها ؟

أرخص دولة يمكنك شراء iphone 17 Pro Max .. هل تعرفها؟

خاتم

تسريبات عن أول خاتم ذكي متعدد الوظائف

بالصور

محبوبة ترامب.. تسلا تودع أشهر سيارة في تاريخها للأبد

تسلا
تسلا
تسلا

وداعًا سائل الفرامل.. بشرى لسائقي السيارات بانتهاء تغيير الزيت للأبد

زيت الفرامل
زيت الفرامل
زيت الفرامل

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

فيات باندا 2028
فيات باندا 2028
فيات باندا 2028

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد