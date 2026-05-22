طهران تدين عقوبات أمريكا على السفير الإيراني في لبنان ونواب حزب الله

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، يوم الخميس، على سفير طهران المُعيّن لدى لبنان محمد رضا رؤوف شيباني، وعلى نواب حزب الله، حليف إيران في لبنان.

وأدانت الخارجية الإيرانية في بيان لها "بشدة الإجراء غير القانوني وغير المُبرر الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على محمد رضا رؤوف شيباني، السفير الإيراني المُعيّن لدى بيروت".

وقال البيان إن هذا الإجراء "مثالاً آخر على السلوك المُتهوّر والاستهتار الذي تُبديه المؤسسة الأمريكية الحاكمة بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن العقوبات المفروضة على نواب حزب الله تعكس "تواطؤ" الولايات المتحدة مع إسرائيل.

واختتم البيان قائلاً: "تهدف هذه الإجراءات الدنيئة إلى تقويض السيادة الوطنية اللبنانية وبثّ الفتنة في المجتمع اللبناني، وهي دليل على استمرار تواطؤ المؤسسة الأمريكية الحاكمة مع الكيان الصهيوني العدواني المُحتل".

أعلنت لبنان في مارس الماضي أن السفير الإيراني المُعيّن شخص غير مرغوب فيه، وأمرته بمغادرة البلاد، لكن لم يُعرف ما إذا كان شيباني قد غادر بيروت بالفعل.