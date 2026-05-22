محافظ البحر الأحمر يُطلق أضخم احتفالات لـ عيد الأضحى بالغردقة

أعلن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن إطلاق برنامج احتفالي متكامل بمدينة الغردقة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، يجمع بين الفعاليات الشعبية والتراثية والفنية، في إطار توجيهات المحافظة إلى تعزيز البهجة والمشاركة المجتمعية، ودعم الحركة السياحية بالمدينة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن الفعاليات تبدأ صباح اليوم الأول للعيد فور انتهاء صلاة عيد الأضحى في مساجد الميناء ،عبد المنعم رياض وعثمان بن عفان، حيث سيُستقبل المصلون في أجواء احتفالية وتُوزَّع الهدايا على الأطفال.

وتتضمن فعاليات الصباح جولة موسيقية عبر الحافلة المكشوفة "Double Decker" في شوارع المدينة، وإطلاق "شلال البالونات" في موقعَين مختلفَين أمام المسجدَين، إضافة إلى ورش الرسم على الوجوه وتوزيع الهدايا والصور التذكارية للأطفال.

وفي المساء، يتحول الممشى السياحي ( بجوار بنك مصر ) ابتداءً من السادسة مساءً إلى فضاء ترفيهي مفتوح للجميع دون أي رسوم أو اشتراطات، في رسالة واضحة من المحافظة بأن البهجة حق للجميع في هذه المناسبة العزيزة.

وتضم فعاليات الممشى المجانية سلسلة متنوعة من العروض تشمل: عرض المرايا "Mirror Show"، وعرض المهرجين "Clown Show"، والعرض الصعيدي الفولكلوري، وعرض المزمار، وعرض التنورة، وتُختتم الأمسية بعرض الأقنعة الكبيرة "Big Mask Show"، ثم عرض الألعاب النارية "LED Fireworks Show".

وأكد الدكتور البرقي أن اليوم الثاني للعيد يشهد ليلة فنية كبرى في موقع " امام بلو سبا ريزورت"، تبدأ أبوابها في السادسة مساءً، وتُتاح تذاكرها للراغبين في حضور هذا الحدث الفني المميز.

وينطلق برنامجها الفني في التاسعة والنصف بفقرة موسيقية مع DJ Rodge، تليها في الحادية عشرة فقرة غنائية للفنانة روبي، ثم يصعد الفنان أحمد سعد إلى المسرح في منتصف الليل، فيما يختتم الفنان أحمد عصام الاحتفالية في الواحدة صباحاً بعرض احترافي للألعاب النارية يُضيء سماء الغردقة.

وشدد المحافظ على أن إتاحة فعاليات الممشى السياحي لجميع المواطنين والزوار يأتي تجسيداً لمبدأ الاحتفال الجماعي بروح العيد، مؤكداً أن جميع الترتيبات اللوجستية والأمنية قد استُكملت لضمان سير الفعاليات بأعلى مستوى من التنظيم والسلامة، بما يليق بمكانة الغردقة كوجهةً سياحيةً عالمية.