حسن شحاتة عن معتمد جمال:ش صفات مشتركة بينا في طريقة التعامل والشخصية الفنية

تحدث حسن شحاتة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، بعد التتويج بالدوري.

وأعرب حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك، عن سعادته وفخره البالغ بعد تتويج نادي الزمالك بلقب الدوري.

وأوضح شحاتة أن معتمد جمال عمل معه من قبل وتدرّب تحت قيادته، لذلك يرى أن هناك بعض الصفات المشتركة بينهما في طريقة التعامل والشخصية الفنية.

وتابع حسن شحاتة مواجهة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا برفقة أبنائه وأحفاده، مؤكدًا أن جماهير الزمالك كانت العامل الأهم والداعم الأكبر وراء هذا التتويج.

وأشار حسن شحاتة ان اللاعب محمد شحاتة لا يتحمل مسؤولية خسارة بطولة الكونفدرالية، خاصة أنه لاعب مميز تحمل المسؤولية في توقيت صعب ويمتلك قدرات تؤهله لتقديم الكثير مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.