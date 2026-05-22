عامر العمايرة يكشف مواعيد منح تراخيص أندية القسم الأول لموسم 2026-2027

شارك عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب العمايرة عبر الصفحة الرسمية: “نحن في انتظار جدول مثل هذا يشرح مواعيد منح التراخيص لأندية القسم الأول لموسم 2026-27، 7 أبريل إرسال الدعوة للأندية عبر منصة التراخيص للتقديم على رخصة الأندية المحترفة المحلية من خلال مدير التراخيص بالاتحاد وذلك حدث بالفعل”.

وتابع: “من 7 أبريل إلى 31 مايو تقديم المستندات والبيانات اللازمة للحصول على رخصة الأندية المحترفة المحلية من خلال الأندية وذلك يحدث الآن”.

وأضاف: “من 1 يونيو حتى 19 يونيو مراجعة المستندات وعقد اجتماعات لمنح الرخص من عدمه من خلال لجنة تراخيص الأندية”.

واستطرد: “من 20 يونيو حتى 25 يونيو 2025 التقدم باستئناف عبر المنصة في حالة رفض طلب الرخصة من خلال الأندية”.

واختتم: “26 يونيو البت في الإستئنافات المقدمة من الأندية من خلال لجنة استئناف التراخيص من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم. 29 يونيو اعلان القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية”.