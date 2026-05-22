QNB وبنك التنمية الصناعية في مقدمة الداعمين للمشروعات الاستراتيجية للدولة.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد موسى أن القطاع المصرفي المصري يواصل إثبات دوره المحوري باعتباره الداعم الرئيسي لخطط التنمية الشاملة، وقدرته المستمرة على مساندة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المختلفة، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.



وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى النجاح الكبير الذي حققه تحالف مصرفي يضم 11 بنكًا بقيادة QNB، بعدما تمكن من تدبير تمويل مشترك تقترب قيمته من 12 مليار جنيه، لصالح مشروع تطوير وإنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد، والذي يُعد أحد أهم المشروعات القومية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.



وأوضح أن هذا التمويل يعكس حجم الثقة في قوة الاقتصاد المصري، والدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية في دعم المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد.



كما أشاد محمد موسى بالدور البارز الذي لعبه حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، في دعم مشاركة البنك ضمن هذا التحالف المصرفي الكبير، مؤكدًا أنه يقود خلال الفترة الأخيرة استراتيجية طموحة نجحت في تعزيز مكانة البنك وتحويله إلى شريك تمويلي فاعل في المشروعات القومية الكبرى.



وأضاف أن تصريحات حسين رفاعي عكست التزام بنك التنمية الصناعية بدعم توجهات الدولة الهادفة إلى تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مشددًا على أن هذه النماذج المصرفية الوطنية تمثل قوة حقيقية لدعم الاقتصاد وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.

واختتم محمد موسى حديثه بتوجيه التحية والتقدير لكل القيادات المصرفية الوطنية التي تسهم في توظيف إمكانيات البنوك لخدمة خطط الدولة التنموية، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري أصبح أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في البلاد.

