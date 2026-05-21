كيف كان العرب يؤمّنون رحلات الحج قديمًا؟.. نظام الأشهر الحرم لحماية القوافل قبل الإسلام
اقتصاد

بعد تثبيت سعر الفائدة.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك

رانيا أيمن

أعلن البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم، في خطوة تعكس استمرار السياسة النقدية الحالية لمواجهة معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق، وهو ما دفع العديد من المواطنين للبحث عن أعلى شهادات الادخار المتاحة داخل البنوك، خاصة الشهادات التي تمنح عوائد مرتفعة ودخلًا ثابتًا أو متدرجًا يناسب مختلف احتياجات العملاء.

ويستعرض موقع صدى البلد معكم أبرز شهادات الادخار الأعلى عائدًا في البنوك بعد قرار تثبيت سعر الفائدة، والتي تتنوع بين العائد الثابت والمتغير والمتدرج، لتناسب أصحاب الدخل الشهري والراغبين في تحقيق أعلى استفادة من مدخراتهم.

 

أولاً: الشهادات ذات العائد المتدرج (خيار الاستثمار التصاعدي) من البنك الأهلي المصري 

وتعد هذه الشهادات من أبرز الخيارات المتاحة للراغبين في الحصول على عائد مرتفع خلال السنوات الأولى، وتتوفر بنظامين مختلفين:

  • العائد السنوي: شهادة لمدة 3 سنوات تمنح عائدًا بنسبة 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها.
  • العائد الشهري: توفر عائدًا شهريًا متدرجًا بنسبة 21% خلال السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، ما يجعلها مناسبة لأصحاب الدخل الشهري الثابت.

ثانياً: شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة.. الأعلى عائدًا داخل بنك مصر

تأتي شهادة “ابن مصر” ضمن قائمة أعلى شهادات الادخار من حيث العائد داخل بنك مصر، إذ تمنح عائدًا متناقصًا على مدار 3 سنوات كالتالي:

  • السنة الأولى: 20.5%
  • السنة الثانية: 16.25%
  • السنة الثالثة: 12.25%
  • نوع العائد: متناقص سنويًا
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاته

ثالثاً: الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري من بنك مصر

ترتبط هذه الشهادة بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، لذلك يتغير العائد وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.

  • سعر العائد: نحو 19%
  • دورية الصرف: شهرية
  • نوع العائد: متغير
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه

رابعاً: شهادة “برايم” من بنك مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي

تجمع شهادة “برايم” بين العائد المرتفع والاستقرار، إذ تمنح عائدًا ثابتًا يصل إلى 18% سنويًا يُصرف شهريًا طوال مدة الشهادة البالغة 3 سنوات.

  • سعر العائد: 18% ثابت
  • دورية الصرف: شهرية
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

كما تخضع الشهادة لمعايير الصيرفة الإسلامية ورقابة البنك المركزي المصري، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا لشريحة كبيرة من العملاء الباحثين عن استثمار آمن ومستقر.

خامساً: شهادات العائد المدفوع مقدمًا من بنك الإمارات دبي الوطني

تعد شهادات العائد المدفوع مقدمًا من الخيارات المناسبة للراغبين في الحصول على الأرباح بشكل فوري، سواء لتغطية احتياجات عاجلة أو لإعادة استثمار العائد.

ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني شهادة بعائد يصل إلى 37.5% من قيمة الشهادة يُصرف مقدمًا دفعة واحدة عن مدة 3 سنوات، بما يعادل عائدًا تراكميًا سنويًا يقارب 16.96%.

  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى للشراء: 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه
  • متاحة للأفراد فقط
  • لا يمكن استرداد قيمة الشهادة بالكامل قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.
