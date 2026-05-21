تصاعد التوتر بين إيران وواشنطن.. مصطفى بكري: طهران ترفض تسليم اليورانيوم المخصب

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الأنباء المتداولة بشأن تصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة مازالت مستمرة، مشيرًا إلى أن المرشد الأعلى الإيراني يتخذ إجراءات متشددة، أبرزها رفض تسليم اليورانيوم المخصب لأي دولة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن قائد الحرس الثوري الإيراني يجري مشاورات مع المرشد الأعلى، مؤكدًا أن الحرس الثوري بات يلعب دورًا مؤثرًا في القرار السياسي الإيراني.

استمرار التوترات الإقليمية

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني أكد استعداد بلاده لاتخاذ أي قرارات ضرورية، حتى في حال استئناف القتال مجددًا، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والدولية.