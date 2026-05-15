مصطفى بكري: المونوريل مشروع عملاق أبهر العالم رغم الحملات الممنهجة ضد مصر

قال الإعلامي مصطفى بكري إن بعض الأشخاص بيحاولوا يشككوا في نجاح المونوريل ويبالغوا في الأعطال، وكأنها كارثة قومية، والهدف الحقيقي من ده هو ضرب ثقة المواطنين في الدولة.

حرب نفسية على الدولة

وأضاف بكري أن ما يحدث هو حملة ممنهجة منسقة تستهدف الدولة المصرية، وبيحاولوا تحويل أي ملاحظة فنية بسيطة لتريند وتشويه الصورة العامة للمشاريع الوطنية.

مصر تبني رغم التحديات

وأكد بكري أن مصر مستمرة في البناء والتطوير، وأن المشروع يعكس خطوات الدولة نحو بناء دولة حديثة.

ومع وجود أخطاء بسيطة أحيانًا، يتم معالجتها فورًا، والمهم أن الدولة مستمرة في التقدم رغم كل الصعوبات.

رسالة للأمة

ختم مصطفى بكري حديثه بالتأكيد على أن مصر هتفضل تبني وتحقق إنجازات كبيرة، وأن الحملات المضادة مش هتقدر توقف مسيرة الدولة نحو التقدم.