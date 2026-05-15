بكري : بيوت بتتخرب وأسر بتتأثر بسبب قانون 73 لسنة 2021 الخاص بتحليل المخدرات

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن فيه حالات كتير نتائج تحليل المخدرات بتطلع إيجابية رغم إن الشخص مكنش بيتعاطى أي حاجة، وده ساعات بيكون بسبب تأثير أدوية معينة.

مصطفى بكري قانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بتحليل المخدرات

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد إن الموضوع ده ساعات بيأثر على حياة الناس بشكل كبير، زي أب كان بيحكي له إن بنته كانت هتخطب وخطوبتها باظت بسبب نتيجة التحليل اللي طلعت غلط.

وأكد مصطفى بكري أن القانون رقم 73 بيحاول يحمي الناس، لكن للأسف النتائج أحيانًا بتطلع إيجابية بسبب عوامل تانية، وده ممكن يخلي بيوت تتخرب وأسر تتأثر.

وطالب بكري بضرورة وجود آليات تمنع "قطع الأرزاق" بناءً على اشتباه غير دقيق، والتعامل مع نتائج التحاليل بموضوعية قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية.