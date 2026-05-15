مصطفى بكري : الصين ترفض التصعيد العسكري في المنطقة وتسعى للتهدئة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين حملت أبعادًا سياسية واقتصادية مهمة، كان أبرزها الملف الإيراني والتوترات المتصاعدة في منطقة الخليج.



وأوضح بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن اللقاء بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ عكس اختلافًا واضحًا في أسلوب إدارة الأزمات الدولية، حيث ظهر ترامب بأسلوبه المعتاد القائم على القوة والاستعراض، بينما تعامل الرئيس الصيني بهدوء وحسابات دقيقة.

بكين ترفض أي تصعيد عسكري ضد إيران

وأشار إلى أن بكين ترفض أي تصعيد عسكري ضد إيران بسبب اعتمادها الكبير على واردات النفط والطاقة من الخليج، مؤكدًا أن اندلاع أي حرب سيؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.

وأضاف أن الصين تحاول لعب دور الوسيط الهادئ عبر دعم مسارات التفاوض، في وقت تبحث فيه واشنطن عن مخرج سياسي للأزمة الإيرانية بعد تعقد المشهد الإقليمي.