صلاح بديلا.. تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه أمام أستون فيلا، في إطار الجولة 37 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي غياب الدولي المصري محمد صلاح، وتواجده على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كيركيز.

خط الوسط: ألكسيس ماك إليستر – كورتيس جونز – رايان جرافنبرخ – دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو – نجوموها.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 59 نقطة، فيما يأتي فريق أستون فيلا خلفه في المركز الخامس بنفس الرصيد.