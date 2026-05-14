سلوت يطمئن جماهير ليفربول.. رسالة لـ محمد صلاح| ماذا جاء فيها؟

تشهد أروقة نادي ليفربول حالة من التفاؤل قبل المواجهة المرتقبة أمام أستون فيلا، بعد تأكيد جاهزية الفرعون المصري محمد صلاح وعودته إلى قائمة الفريق، في خطوة تعزز آمال “الريدز” في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

عودة حاسمة في توقيت حساس

أكد المدير الفني الهولندي آرني سلوت أن محمد صلاح بات جاهزا للمشاركة، بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب إصابة عضلية، موضحا أنه قد يشارك لدقائق محدودة فقط بهدف استعادة الإيقاع تدريجيا.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: “كوناتي بحالة جيدة، ومحمد صلاح سيكون متاحاً غداً، لكننا سنستخدمه بحذر”.

دفعة قوية قبل المراحل الأخيرة

لم تقتصر الأخبار السارة على عودة صلاح فقط، إذ عاد المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي إلى التدريبات بشكل طبيعي، فيما لا يزال موقف الحارس البرازيلي أليسون بيكر والنجم الألماني فلوريان فيرتز قيد التقييم الطبي قبل المباراة.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حاسم من الموسم، حيث يسعى ليفربول لتعزيز موقعه في جدول الترتيب قبل جولتين فقط من نهاية الدوري.

صراع المراكز يشتعل في البريميرليج

يحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا في الجولة الـ37، في مواجهة مباشرة على المراكز الأوروبية، إذ يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 59 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف فقط عن فيلا صاحب المركز الخامس.

مستقبل محمد صلاح بين الاستمرار واحتمالات الرحيل

في ظل الجدل المتصاعد حول مستقبل محمد صلاح، تتزايد التكهنات بشأن رحيله عن ليفربول مع نهاية الموسم، خاصة مع اهتمام أندية أوروبية وخليجية بخدماته.

ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي، تشير تقارير صحفية إلى أن إدارة النادي قد تواجه قراراً صعباً بين الحفاظ على نجمها الأول أو إعادة هيكلة الفريق لبناء مشروع جديد تحت قيادة سلوت.

تأثير محتمل على مشروع ليفربول الجديد

يرى محللون أن رحيل صلاح، في حال حدوثه، سيكون نقطة تحول كبيرة في مشروع ليفربول، نظراً لدوره الحاسم في الأهداف وصناعة اللعب خلال السنوات الماضية كما أن غيابه سيجبر الفريق على إعادة توزيع الأدوار الهجومية والاعتماد على جيل جديد من اللاعبين.

نهاية موسم مشتعلة

ويختتم ليفربول موسمه بمواجهة برينتفورد يوم 24 مايو على ملعب أنفيلد، في مباراة قد تحمل الكثير من الإجابات حول شكل الفريق في الموسم المقبل، ومستقبل أبرز نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح.

