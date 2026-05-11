صحيفة ذا صن تكشف مستقبل محمد صلاح بعد الرحيل عن ليفربول

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعد اقتراب رحيله رسميا عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب التقرير، فإن نادي فنربخشه التركي دخل بقوة في سباق التعاقد مع صلاح، حيث عقد مسؤولو النادي عدة جلسات مع وكيل اللاعب من أجل إقناعه بخوض تجربة جديدة في الدوري التركي، بعقد يمتد لثلاث سنوات وبراتب ضخم قد يجعله الأعلى أجرا في تاريخ النادي.

وأضافت الصحيفة أن صلاح يفضل الاستمرار في الملاعب الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، رغم الاهتمام الكبير من أندية الدوري السعودي والأمريكي، خاصة أنه يسعى للحفاظ على جاهزيته الفنية قبل المشاركة في كأس العالم المقبلة.

رحيل محمد صلاح

كان ليفربول قد أعلن رسميا رحيل محمد صلاح عقب نهاية الموسم، لينهي اللاعب رحلة تاريخية استمرت 9 سنوات داخل ملعب “أنفيلد”، حقق خلالها العديد من الألقاب المحلية والقارية، وأصبح أحد أساطير النادي عبر التاريخ.

وشهدت الفترة الأخيرة توترا في علاقة صلاح مع المدير الفني الهولندي سلوت، بعدما تبادل الطرفان تصريحات إعلامية حول مستوى الفريق والانضباط داخل غرفة الملابس.