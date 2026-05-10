ليفربول يدخل سباق التعاقد مع ماجنيس أكليوش وموناكو يحدد 50 مليون يورو

كشفت صيحفة "ليكيب" الفرنسية اليوم / الأحد/ أنه من المتوقع أن يكون نادي ليفربول نشطا بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل سعي النادي لإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب للآمال، حيث برز ماغنيس أكليوش كأحد أبرز الأهداف المطروحة.

وقد دخل ليفربول سباق التعاقد مع صانع ألعاب موناكو، الذي يتوقع رحيله عن النادي الفرنسي خلال الصيف المقبل.

وكان ماغنيس أكليوش قريبا بالفعل من مغادرة موناكو في الصيف الماضي، بعدما جذب اهتمام عدة أندية كبرى مثل مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وباريس سان جيرمان.

لكن الصفقة لم تتم في ذلك الوقت بسبب تمسك موناكو بتقييم مالي بلغ 70 مليون يورو، وهو ما أدى إلى تراجع عدد من الأندية المهتمة.

إلا أن النادي الفرنسي أصبح الآن مستعدا للسماح برحيل اللاعب في حال تلبية مطالبه الجديدة، حيث تشير بعض التقارير إلى أن مبلغا يقارب 50 مليون يورو قد يكون كافيا لإتمام الصفقة هذا الصيف.

ولا يزال باريس سان جيرمان مهتما بالتعاقد مع الدولي الفرنسي، لكن ليفربول أصبح الآن ضمن المنافسين بقوة، مع رغبة النادي الإنجليزي في تعزيز خياراته الهجومية في خط الوسط استعدادا للموسم المقبل.