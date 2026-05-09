تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية مواجهة قوية تجمع بين ليفربول وتشيلسي، ظهر السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي يقام على ملعب أنفيلد.

ويدخل ليفربول المباراة لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 58 نقطة، بينما يأمل تشيلسي في تحسين موقعه بعدما جمع 48 نقطة وضعته في المركز التاسع قبل انطلاق الجولة.

ويواصل الفريق الأحمر افتقاد خدمات النجم المصري محمد صلاح، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس قبل أسبوعين، والتي أبعدته عن المباريات الأخيرة للفريق. ورغم ذلك، كشف المدير الفني آرني سلوت أن اللاعب بات قريبًا من العودة إلى الملاعب، ما منح جماهير ليفربول دفعة معنوية كبيرة قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.

ومن المتوقع أن يعتمد ليفربول على تشكيل متوازن يجمع بين الخبرة والسرعة في مختلف الخطوط، إذ يتواجد وودمان في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي كورتيس جونز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، وميلوس كيركيز في خط الدفاع.

وفي خط الوسط، يعول الجهاز الفني على الثنائي جرافنبيرخ ودومينيك سوبوسلاي لفرض السيطرة على مجريات اللعب، بينما يقود الخط الهجومي الثلاثي فريمبونج، فلوريان فيرتز، ونجوموها خلف المهاجم كودي جاكبو.