يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع أليسون.. ويحاول إقناع ليفربول بالتخلي عنه

اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من حسم صفقة التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار سعي النادي لتدعيم مركز حراسة المرمى قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس توصل لاتفاق مبدئي مع أليسون بشأن البنود الشخصية للعقد، حيث يمتد التعاقد حتى صيف 2029، مقابل راتب سنوي يصل إلى 5 ملايين يورو.

ورغم ارتباط الحارس البرازيلي بعقد مع ليفربول حتى صيف 2027، فإن المفاوضات بين الناديين بدأت بالفعل، وسط ترقب لموقف إدارة “الريدز” النهائي من إمكانية بيع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

ليفربول يدرس بدائل محتملة

وفي الوقت نفسه، تدرس إدارة ليفربول خيارات بديلة في مركز حراسة المرمى، تحسبًا لرحيل أليسون، خاصة مع احتمالية حدوث تغييرات كبيرة داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الغموض المحيط بمستقبل عدد من نجوم الفريق، إلى جانب رغبة الجهاز الفني في إعادة هيكلة بعض المراكز استعدادًا للموسم الجديد.

وعانى أليسون بيكر من عدة إصابات خلال الموسم الجاري، إذ غاب عن آخر خمس مباريات لفريقه بسبب إصابة في العضلة الخلفية، كما ابتعد في فترات سابقة عن بعض مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

واعتمد الجهاز الفني لليفربول على الحارس البديل جيورجي مامارداشفيلي خلال فترة غياب الحارس البرازيلي.

أليسون أحد أبرز حراس البريميرليج

ورغم تراجع بعض أرقامه هذا الموسم، لا يزال أليسون يُصنف ضمن أبرز حراس المرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما لعب دورًا مهمًا في تتويج ليفربول بعدة بطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى الفريق.