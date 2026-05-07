أحمد الطيب يطالب بلمّ شمل رؤساء الزمالك قبل مواجهتي الكونفدرالية والدوري

دعا المعلق الرياضي أحمد الطيب إلى توحيد صفوف أسرة الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل مباراتي الفريق الحاسمتين في نهائي الكونفدرالية وختام الدوري الممتاز أمام سيراميكا.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه على فيسبوك، أنه يتمنى رؤية رؤساء الزمالك الحاليين والسابقين يجلسون معًا في المقصورة الرئيسية، في إشارة إلى مرتضى منصور وممدوح عباس وحسين لبيب، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون رسالة قوية تعكس معنى «العائلة الزملكاوية الواحدة».

كما طالب بوجود عدد من نجوم الزمالك التاريخيين في المقصورة، من بينهم حسن شحاتة وفاروق جعفر وعلي خليل، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وبقية رموز النادي.

وأشار الطيب أيضًا إلى ضرورة تخصيص مقعد لجورج إدوارد، معتبرًا أن اجتماع كل هذه الأسماء سيكون «الانتصار الحقيقي» للنادي، داعيًا جماهير الزمالك وحكماءه للمطالبة بتنفيذ هذه المبادرة

الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي