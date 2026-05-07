فى غياب نجله .. تشييع جثمان والد لاعب الزمالك محمد شحاتة بمسقط رأسه ببنى مزار.. صور

وسط حالة من الحزن الشديد، شيع أهالى قرية نزلة عمرو التابعة لمركز بنى مزار شمال المنيا جنازة والد لاعب نادى الزمالك محمد شحاتة، من مسجد الطراد بالقرية



وعمت حالة من الحزن على أهالى القرية، أثناء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة نظرا لغياب نجله محمد لاعب نادي الزمالك لتواجده فى معسكر النادى بالجزائر استعدادا لمباراة الفريق فى نهائى بطولة الكونفيدرالية.

وقال أهالى القرية، إن الفقيد كان يعد والدا لجميع أبناء القرية، ويحتضن الجميع ويحنوا على الأطفال، لذلك خبر رحيله عن الدنيا كان بمثابة صدمة كبيرة لجميع أهالى القرية.

ولفت الأهالى إلى أن الفقيد وافته المنيه اليوم، وكان يتمتع بحسن الأخلاق والطيبه وحرص جميع أهالي القرية على حضور الجنازة.

