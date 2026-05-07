محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة الاستثمار وشركة دريكسلماير الألمانية إنشاء مصنع لإنتاج ضفائر السيارات

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، جعلتها في صدارة الوجهات الاستثمارية الواعدة بصعيد مصر، مشددًا على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات العالمية، بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده المحافظ، لبحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مصنع جديد لشركة دريكسلماير الألمانية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة مكونات وأنظمة السيارات، لإنتاج ضفائر السيارات في إطار خطة الشركة للتوسع بالسوق المصري.

حضر اللقاء اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، ووفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي ضم اللواء د.حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي، ومي توفيق، مدير عام الترويج الخارجي، وحمادة حجاج، مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمنيا، إلى جانب مسؤولي التخطيط العمراني وإدارة الاستثمار بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن المنيا لا تقتصر على منح التراخيص للمستثمرين، بل تقدم نموذجًا متكاملًا لـلشراكة الحقيقية التي تستهدف تحقيق الاستدامة والنجاح المشترك، مؤكدًا أن التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للاستثمار يسهم في توفير مناخ أعمال جاذب ومتوافق مع المعايير الدولية.

واستعرض اللواء كدواني المقومات التنافسية التي تتمتع بها المحافظة، مشيرًا إلى شبكة الطرق القومية الحديثة التي تربط المنيا بكافة المحاور والمراكز التجارية، فضلًا عن توافر أراضٍ صناعية متنوعة ومجهزة، وبنية تحتية قوية قادرة على استيعاب مختلف الأنشطة الصناعية.

وشدد المحافظ على أن الثروة البشرية تمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات، في ظل توافر عمالة مدربة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات الصناعات المتقدمة بكفاءة عالية، وهو ما يعزز فرص إقامة مشروعات صناعية وتكنولوجية كبرى على أرض المحافظة.

من جانبه، أعرب ستيفين يورجونز المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بشركة دريكسلماير بشمال أفريقيا ومسؤولو هيئة الاستثمار عن تقديرهم لجدية الرؤية التي تنتهجها محافظة المنيا، وما توفره من مناخ استثماري محفز، مؤكدين أن التوسع داخل المحافظة يمثل خطوة استراتيجية مهمة خلال المرحلة المقبلة.

وعقب اللقاء، أجرى الوفد زيارة ميدانية لمعاينة عدد من المواقع والأراضي المقترحة لإقامة المشروع، تمهيدًا لإعداد التقرير الفني النهائي وبدء الإجراءات التنفيذية.
 

