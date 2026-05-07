جامعة المنيا تستعد لاستضافة أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر

عقدت جامعة المنيا اجتماعًا تحضيريًا موسعًا ضم مديري رعاية الشباب بالجامعات الحكومية المصرية، ومندوبي الاتصال بالجامعات والمعاهد العليا، لمناقشة الترتيبات النهائية واللائحة المنظمة للأنشطة والمسابقات، وذلك تمهيدًا لانطلاق الحدث خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر المقبل، تحت شعار "من قلب الصعيد.. نبدع".

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أن استضافة الجامعة لهذا الحدث القومي الكبير يأتي بالتزامن مع احتفالها بيوبيلها الذهبي ومرور خمسين عامًا على تأسيسها، مؤكدًا أن الأسبوع يشهد مشاركة نحو 4000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات الحكومية والمعاهد العليا، في تظاهرة شبابية تعكس قوة وتنوع الأنشطة الطلابية في مصر.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاجتماع ناقش الشروط العامة المنظمة لمسابقات الأسبوع، والتي تتنوع بين الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية وأنشطة الجوالة والخدمة العامة، إلى جانب استعراض التصورات النهائية لبرنامج الفعاليات، بما يضمن تنظيمًا متميزًا يليق باسم الجامعة ومكانتها.



وأوضح الدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن برنامج الأنشطة يتضمن باقة متنوعة من الفعاليات، تشمل الأنشطة الرياضية مثل خماسي كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وألعاب القوى، وتنس الطاولة، والبادل، إلى جانب الأنشطة العلمية والتكنولوجية التي تضم المعرض العلمي، ومسابقات الابتكار، وأفضل جهاز ميكاترونيك وإلكتروني، ودوري المعلومات العلمية.

وأضاف أن الأنشطة تشمل كذلك مجالات اجتماعية مثل بطولة الشطرنج، ومسابقة الطالب والطالبة المثالية، والمبادرات المجتمعية، فضلًا عن الأنشطة الفنية التي تتضمن الفنون التشكيلية والكورال، والأنشطة الثقافية التي تشمل مسابقات القرآن الكريم وأحكام التلاوة، والأربعين النووية، والثقافة الدينية، والشعر الفصيح، والخط العربي، والمقال، ومجلات الحائط، بالإضافة إلى أنشطة الجوالة والإرشاد.

واوضح وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، أن فعاليات الأسبوع ستشهد تنظيم كرنفال احتفالي كبير يجوب شوارع محافظة المنيا، بمشاركة طلاب الجامعات، ليجسد المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها الدولة المصرية، إلى جانب إبراز التراث الحضاري والعادات والتقاليد المميزة لكل إقليم، من خلال عروض فنية واستعراضية تعكس الهوية الثقافية المصرية في مشهد وطني يعزز روح الانتماء والفخر لدى الشباب.

شهد الاجتماع وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحسن سيد مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، إلى جانب مديري الإدارات وأخصائي الأنشطة، حيث تم الرد على كافة استفسارات ممثلي الجامعات المشاركة، ومتابعة جاهزية مختلف اللجان التنظيمية.