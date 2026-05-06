القصة الكاملة لواقعة معلمة سمالوط بالمنيا.. الإدارة التعليمية تنفى الاعتداء وتوكد عدم صحة ما يتم تداوله

ينشر "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لواقعة معلمة سمالوط شمال المنيا ، بعد قيام بعض مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بزعم وقوع تعد من مدير إدارة سمالوط التعليمية على أخصائية إعلام تربوي .

من جانبها أصدرت إدارة سمالوط التعليمية بيانًا رسميًا نفت فيه صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الواقعة " عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بأي صلة".

وأوضحت الإدارة في بيانها أن الأخصائية صدر لها خطاب نقل، لكونها زائدة عن حاجة العمل داخل المدرسة، وذلك في إطار تنظيم العمل ووفقًا للضوابط المنظمة، مشيرة إلى أنه لا يُسند إليها عمل فعلي داخل المدرسة.

وأكدت إدارة سمالوط التعليمية حرصها على توفير بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل بين جميع العاملين، والتعامل مع أي وقائع أو شكاوى من خلال القنوات القانونية والرسمية.

وشددت الإدارة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم نشره، مع احتفاظها بحقها الكامل في الرد واتخاذ ما يلزم قانونًا، مطالبة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

كما نفى الدكتور بهاء حسن، مدير إدارة سمالوط التعليمية، صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة، مؤكدًا أن ما أثير حول تعديه على المعلمة غير صحيح، مصيفا أنه لم يصدر عنه أي اعتداء تجاه الأخصائية.

من جانبها قالت الأخصائية الإعلامية، هـ. ش أنها تقدمت بطلب إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، نظرًا لأنها تعول نجلها من ذوي الهمم، مشيرة إلى أن لجنة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم أصدرت قرارًا ببقائها في مدرستها الأصلية والعمل بالفترة الصباحية، كما تقدمت بطلب من قبل ببقائها بالمدرسه وتم اعتماده من الجهات المختصة وتم تنفيذة خلال الفترة الماضية.