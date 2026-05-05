حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الجهود على مدار اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع، بما يحقق السيولة المرورية ويعيد الانضباط والمظهر الحضاري.

أكد محافظ الشرقية انه شنت الأجهزة التنفيذية حملات ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة ففي حي أول الزقازيق تحت أشرف عمرو مصطفى رئيس حى على حملة مكبرة بالتنسيق مع محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة حيث شملت الحملة المرور على مناطق (ميدان المحطة - الحلقة) ، وقد أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المخالفة والتنبيه على أصحاب المحال بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي حي ثان الزقازيق قاد محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق حملة مكبرة بالتنسيق مع محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام لرفع كافة الإشغالات بشوارع (القنطرة_ ابو نظارة ) وأماكن متفرقة بنطاق الحي ، حيث أسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرق العامة، وإزالة الباعة الجائلين وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لاستعادة الإنضباط للشوارع.

وشهد مركز منيا القمح متابعة أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، مع قسم الإشغالات برئاسة المركز، تنفيذ حملة إشغالات لرفع كافة التعديات والحواجز الحديدية التي تعيق حركة السير بشوارع (القيسارية – ميدان الشهداء – سعد زغلول) ، حيث تم إزالة كافة الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع بما ساهم في تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، لضمان عدم عودة الإشغالات مرة.

وأكد محافظ الشرقية استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري والسيولة المرورية بالشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.