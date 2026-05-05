رياضة

بن شرقي يحرز هدف الأهلي الثالث في مرمي إنبي

حمزة شعيب

سجّل أشرف بن شرقي الهدف الثالث لصالح النادي الأهلي في مرمى إنبي، وذلك في الدقيقة 47 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، والتي تُقام على استاد القاهرة الدولي.

ويواصل الأهلي منافساته في جدول الترتيب حيث يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز. بينما يأتي فريق إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة.


 وإنتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي، بتقدم المارد الأحمر بهدفين نظيفين عن طريق حسين الشحات وأحمد سيد زيزو.

وكاد إنبي ان يقلص الفارق في نهاية الشوط الأول بعد إحتساب حكم المباراة لركلة جزاء بعد عرقلة كوكا لمحمود كهربا.

ولكن بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو ألغى ركلة الجزاء بداعي وجود خطأ على محمد شريف لاعب إنبي.

نجح أحمد سيد زيزوـ  في إضافة الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمي إنبي في الدقيقة 21 من عمر المباراة بعد إحتساب الحكم لركلة جزاء بعد إعاقة حسين الشحات.

نجح حسين الشحات لاعب الاهلي في إحراز الهدف الأول في مرمي إنبي عن طريق تمريرة من زيزو في الدقيقة 8 من عمر المباراة.

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي يس توروب، عن تشكيل الفريق لمواجهة انبي اليوم في بطولة الدوري ضمن مرحلة التتويج.

