التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي في الدوري

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة الاهلي وانبي في اطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري

وتنطلق المباراة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى :مصطفى شوبير.

خط الدفاع :محمد هاني – ياسين مرعي – هادي رياض – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حسين الشحات – أحمد سيد زيزو.

الهجوم : طاهر محمد طاهر – أشرف بن شرقي.

وتذاع المباراة عبر قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري