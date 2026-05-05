لعنة الإصابات تضرب المنتخبات قبل المونديال.. ونجوم كبار خارج حسابات كأس العالم 2026

تشهد المنتخبات الوطنية حالة من القلق المتزايد قبل انطلاق كأس العالم 2026 في ظل موجة إصابات قوية طالت عددا كبيرا من اللاعبين البارزين حول العالم وأثرت بشكل مباشر على خطط الأجهزة الفنية.

ومع تزايد الغيابات بسبب إصابات الرباط الصليبي والعضلات باتت التحضيرات للمونديال أكثر تعقيدا خاصة مع فقدان المنتخبات لركائز أساسية في توقيت حاسم يسبق أكبر بطولة كروية في العالم.

منتخب إيران يتلقي ضربة قوية

تلقى منتخب إيران ضربة قوية قبل كأس العالم 2026، بعد تأكد إصابة مهاجمه علي جوليزاده بقطع في الرباط الصليبي الأمامي ليودع رسميا حلم المشاركة في المونديال المرتقب.

وأعلن نادي ليخ بوزنان البولندي عبر بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب، مشيرًا إلى غيابه لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه وابتعاده عن قائمة المنتخب في البطولة.

إصابة تضرب خطط إيران

تأتي هذه الإصابة في توقيت حساس للغاية حيث كان يعتمد الجهاز الفني لإيران على جوليزاده كأحد العناصر الهجومية المهمة، قبل أن تتبدد آماله بشكل كامل قبل الحدث العالمي.

موجة إصابات تضرب المنتخبات

ولا تعد حالة إيران استثناء، إذ تشهد استعدادات المنتخبات قبل كأس العالم 2026 موجة إصابات قوية طالت عددا كبيرا من النجوم لتصل إلى نحو 16 لاعبا بارزا حتى الآن.

أبرز الغائبين عن المونديال

في أوروبا، تأكد غياب أسماء لامعة مثل الهولندي تشافي سيمونز والفرنسي هوجو إيكيتيكي والإنجليزي جاك جريليش والألماني سيرج جنابري بعد إصابات قوية أنهت موسمهم الدولي.

كما تلقى المنتخب البرازيلي صدمات بغياب رودريجو وإيدير ميليتاو بينما خسر المنتخب الأرجنتيني خواكين بانيتشيلي وغاب أيضًا عدد من نجوم المنتخبات العربية مثل المنتخب المصري محمد حمدي وإسلام عيسى والسعودي وليد الأحمد والأردني يزن النعيمات.

ضغط كبير قبل مونديال 2026

وفي آسيا، انضم الياباني تاكومي مينامينو إلى قائمة المصابين ما يزيد من حجم الأزمات التي تواجه المنتخبات قبل البطولة.

ومع استمرار هذه السلسلة من الإصابات تتصاعد المخاوف داخل الأجهزة الفنية قبل النسخة التاريخية من كأس العالم 2026 التي ستقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو.