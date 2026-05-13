برلمانية: مصر تتحرك برؤية متكاملة لدعم السلام والتنمية بالقارة الإفريقية

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة “أفريقيا – فرنسا” المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، عكست بوضوح قوة الحضور المصري داخل القارة الأفريقية، وأكدت أن القاهرة باتت شريكًا رئيسيًا في صياغة مستقبل أفريقيا سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا.

وأضافت رزق الله، في تصريح صحفي لها اليوم، أن الرئيس السيسي طرح خلال كلمته رؤية متكاملة تستند إلى تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ السلام والاستقرار داخل القارة، إلى جانب دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية بما يحقق مصالح الشعوب ويمنح الدول النامية فرصًا أكبر للنمو ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

خطى ثابتة لبناء نظام اقتصادي أكثر عدالة للدول النامية

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تتحرك بخطى ثابتة لبناء نظام اقتصادي أكثر عدالة للدول النامية، من خلال دعم إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع آليات التمويل التنموي، وتعزيز مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة داخل أفريقيا.

وأكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، أن تأكيد الرئيس السيسي على الترابط بين السلام والتنمية يعكس الرؤية المصرية العميقة تجاه طبيعة التحديات التي تواجه القارة، خاصة في ظل استمرار الصراعات والأزمات الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على فرص التنمية وتحسين مستوى معيشة الشعوب الأفريقية.

وأشارت إلى أن دعوة الرئيس السيسي لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء تكتل اقتصادي أفريقي قوي، قادر على تعزيز فرص التصنيع المحلي وزيادة معدلات التبادل التجاري بين دول القارة، بما يدعم الاستقلال الاقتصادي الأفريقي ويعزز القدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

وشددت رزق الله على أن مصر تواصل دورها المحوري داخل أفريقيا عبر تحركات سياسية ودبلوماسية متوازنة تستهدف دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق التنمية، مؤكدة أن تمكين الشباب الأفريقي وخلق فرص عمل حقيقية يمثلان جزءًا أساسيًا من الرؤية المصرية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لشعوب القارة.