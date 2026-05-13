الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسميا.. صرف مرتبات مايو 2026 خلال أيام وموعد الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات مايو2026
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مايو2026، وذلك مع اقتراب موعد عيد الأضحى، حيث يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة صرف مرتبات مايو قبل العيد الكبير بقرار رسمي من وزارة المالية، وسط ترقب كبير لـ زيادة المرتبات2026 و رفع الحد الأدنى للأجور قريباً.

تبكير مرتبات شهر مايو

قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 ليكون يوم 19 من الشهر بدلاً من الموعد التقليدي في 24 مايو، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتقليل الزحام في المصارف، إذ سيتم توزيع الجهات الحكومية على عدة أيام وفق جدول منظم.

جدول صرف مرتبات مايو

 تبدأ عمليات الصرف من اليوم الأول للوزارات ذات الكثافة الكبيرة مثل «الصحة، التموين، والنقل»، وتستكمل بعد ذلك لبقية القطاعات، مما يضمن توزيع المواعيد بشكل منظم وفعال.

كما أن المرتبات ستكون متاحة للسحب 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عبر ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، مكاتب البريد، والتطبيقات المصرفية المختلفة، بهدف تيسير عملية الحصول على المستحقات في أي وقت.
موعد صرف مرتبات مايو 2026


حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 19 مايو الجاري بدلًا من الموعد المعتاد في يوم 24 من الشهر، على أن يتم الصرف تدريجيًا وفق جدول زمني محدد للوزارات والهيئات المختلفة، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون ازدحام.

وأوضحت المالية أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد فور بدء مواعيد الصرف الرسمية، مع استمرار عمليات السحب على مدار عدة أيام لتيسير الخدمة للعاملين بالدولة.

جدول مرتبات الموظفين في شهر مايو


الدرجة الممتازة: نحو 13200 ألف جنيه
الدرجة العالية: 11200 آلاف جنيه
مدير عام: 10200 آلاف جنيه
الدرجة الأولى: 9200 جنيه
الدرجة الثانية: 9 آلاف جنيه
الدرجة الثالثة: 8500 جنيه
الدرجة الرابعة: 8 آلاف جنيه
الدرجة الخامسة: 7500 جنيه
الدرجة السادسة: 7 آلاف جنيه

زيادة المرتبات القادمة في يوليو 2026


أعلنت الحكومة المصرية أن الزيادة الجديدة في المرتبات ستبدأ رسميًا في يوليو 2026 مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، وتشمل:

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا

-علاوات دورية وتحفيزية لفئات مختلفة من العاملين بالدولة

-دعم إضافي للأجور ضمن الموازنة الجديدة بقيمة 100 مليار جنيه

جدول المرتبات بعد رفع الحد الأدنى للأجور


الدرجة الوظيفية  :  قبل الزيادة    بعد الزيادة

الدرجة الممتازة    13,200 جنيه    14,900 جنيه
الدرجة العالية    11,200 جنيه    12,900 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها    10,300 جنيه    11,400 جنيه
الدرجة الأولى    9,200 جنيه    10,800 جنيه
الدرجة الثانية    8,200 جنيه    9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية    8,700 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة الرابعة    8,200 جنيه    9,300 جنيه
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة    8,100 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة السادسة الخدمات المعاونة    7,000 جنيه    8,100 جنيه

موعد رفع الحد الأدنى للأجور

أكدت الحكومة أن رفع الحد الأدنى للأجور الذي يصل إلى 1000 جنيه ستتم بشكل رسمي بدءًا من الأول من يوليو 2026، مع بداية الميزانية الجديدة، بحيث تظهر تلك الزيادة مباشرة في المرتبات الشهرية للعاملين.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.

الجناح المصري بسوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي
طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم
لتحضيرات عيد الاضحى.. طريقة عمل لحمة الرأس
فرص عمل
