رسميا.. صرف مرتبات مايو 2026 خلال أيام وموعد الزيادة الجديدة

ارتفعت عمليات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مايو2026 ، وذلك مع اقتراب موعد عيد الأضحى، حيث يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة صرف مرتبات مايو قبل العيد الكبير بقرار رسمي من وزارة المالية، وسط ترقب كبير لـ زيادة المرتبات2026 و رفع الحد الأدنى للأجور قريباً.

تبكير مرتبات شهر مايو

جدول صرف مرتبات مايو

تبدأ عمليات الصرف من اليوم الأول للوزارات ذات الكثافة الكبيرة مثل «الصحة، التموين، والنقل»، وتستكمل بعد ذلك لبقية القطاعات، مما يضمن توزيع المواعيد بشكل منظم وفعال.

موعد صرف مرتبات مايو 2026



حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 19 مايو الجاري بدلًا من الموعد المعتاد في يوم 24 من الشهر، على أن يتم الصرف تدريجيًا وفق جدول زمني محدد للوزارات والهيئات المختلفة، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون ازدحام.

وأوضحت المالية أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد فور بدء مواعيد الصرف الرسمية، مع استمرار عمليات السحب على مدار عدة أيام لتيسير الخدمة للعاملين بالدولة.

جدول مرتبات الموظفين في شهر مايو



الدرجة الممتازة: نحو 13200 ألف جنيه

الدرجة العالية: 11200 آلاف جنيه

مدير عام: 10200 آلاف جنيه

الدرجة الأولى: 9200 جنيه

الدرجة الثانية: 9 آلاف جنيه

الدرجة الثالثة: 8500 جنيه

الدرجة الرابعة: 8 آلاف جنيه

الدرجة الخامسة: 7500 جنيه

الدرجة السادسة: 7 آلاف جنيه

زيادة المرتبات القادمة في يوليو 2026



أعلنت الحكومة المصرية أن الزيادة الجديدة في المرتبات ستبدأ رسميًا في يوليو 2026 مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، وتشمل:

-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا

-علاوات دورية وتحفيزية لفئات مختلفة من العاملين بالدولة

-دعم إضافي للأجور ضمن الموازنة الجديدة بقيمة 100 مليار جنيه

جدول المرتبات بعد رفع الحد الأدنى للأجور



الدرجة الوظيفية : قبل الزيادة بعد الزيادة

الدرجة الممتازة 13,200 جنيه 14,900 جنيه

الدرجة العالية 11,200 جنيه 12,900 جنيه

مدير عام أو ما يعادلها 10,300 جنيه 11,400 جنيه

الدرجة الأولى 9,200 جنيه 10,800 جنيه

الدرجة الثانية 8,200 جنيه 9,500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية 8,700 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة الرابعة 8,200 جنيه 9,300 جنيه

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 8,100 جنيه 9,100 جنيه

الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 7,000 جنيه 8,100 جنيه

موعد رفع الحد الأدنى للأجور

أكدت الحكومة أن رفع الحد الأدنى للأجور الذي يصل إلى 1000 جنيه ستتم بشكل رسمي بدءًا من الأول من يوليو 2026، مع بداية الميزانية الجديدة، بحيث تظهر تلك الزيادة مباشرة في المرتبات الشهرية للعاملين.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.